Após proibir celulares, Virginia exibe momentos inéditos da festa de Maria Alice

Após proibir que convidados usassem celulares na festa de Maria Alice, Virginia exibe fotos de momentos divertidos com a família no evento

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou novas fotos da festa de aniversário de Maria Alice. Um dia após o evento, nesta terça-feira, 03, a empresária compartilhou cliques inéditos da comemoração e encantou ao exibir os filhos se divertindo com a família no local.

Nos registros foi possível ver o clima descontraído e cheio de amor entre Zé Felipe, Poliana Rocha, Leonardo, Margareth Serrão, a influencer e as crianças. Inclusive, José Leonardo esbanjou fofura ao aparecer interagindo com o microfone, antes mesmo de seu primeiro ano de vida.

"Mais alguns registros de ontem! Que festa abençoada, gratidão a todos que fizeram parte desse momento, ficará eternizado em meu coração e com certeza no coração da Mariazinha também", escreveu a famosa na legenda.

Para quem não sabe, na festa de Maria Alice foi proibido que os convidados usassem os celulares. Virginia Fonseca apenas gravou alguns detalhes da festa. A influenciadora impressionou ao exibir uma ilha de sorvetes que foi montada para os convidados.

Embora a empresária tenha anunciado o fim de seu casamento nos últimos dias, durante a festa, ela surgiu em um momento "carinhoso" com Zé Felipe.

Confeiteiro dá detalhes dos bolos de Maria Alice

Os bolos de Maria Alice foram verdadeiras obras de arte em sua grande festa de quatro anos. O confeiteiro responsável por eles, Denilson Lima, deu detalhes em sua rede social sobre o processo de produção e transporte.