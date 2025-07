Giovanna Lancellotti compartilha vídeo com reação do noivo ao vê-la indo ao altar

A segunda cerimônia de Giovanna Lancellotti e Gabriel David ocorreu no sábado, 28; vídeo oficial foi divulgado pela atriz nesta terça, 01

A segunda cerimônia de casamento da atriz Giovanna Lancellotti com Gabriel David aconteceu no último sábado, 28, em uma fazenda no interior de São Paulo. Após o ‘sim’ do casal, a artista reviveu momentos do dia especial e compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais nesta terça-feira, 01.

O vídeo compartilhado traz imagens da cerimônia de casamento, com direito à entrada da noiva e à emoção dos pombinhos. Em seguida, o registro mostra a reação emocionada do noivo enquanto aguardava no altarva no altar. "Inesquecível", ela escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram: "Tudo perfeito e você maravilhosa!!! Que lindo o amor de vocês", disse uma. "Que momento maravilhoso!!! Emocionante", comentou outra. "Achei belíssimo,o verdadeiro glamour é a gratidão que ela certamente tem pelos dois e por isso entrou com os dois perfeito", observou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que a atriz foi ao altar acompanhada do pai, Pérsio Roxo Jr, e do padrasto, José Álvaro Alves. Para o grande dia, ela escolheu um vestido do estilista francês Giambattista Valli, conhecido mundialmente por suas criações românticas e marcantes, e completou o visual com um véu longo transparente com babado em volta da borda e um buquê de flores brancas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Os dois casamentos de Giovanna Lancellotti

A atriz Giovanna Lancellotti oficializou sua união com o empresário Gabriel David em duas cerimônias distintas. A primeira, realizada no Cristo Redentor, foi reservada a familiares e amigos próximos. Já a segunda aconteceu na vinícola da família da atriz, no interior de São Paulo.

Para celebrar as três etapas do casamento — a bênção no Cristo, a festa pré-wedding e a cerimônia principal — Giovanna escolheu vestidos assinados por Vivienne Westwood e Giambattista Valli. As peças foram selecionadas em parceria com seu stylist, Marcell Maia, após visitas a ateliês em Londres e Paris, com o objetivo de refletir sua personalidade em um dos momentos mais especiais da vida.

Leia também: Especialista aponta os prós e contras em mudança na relação de Giovanna Lancellotti: 'É feito para acabar'