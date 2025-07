Especialista aponta os prós e contras em mudança na relação de Giovanna Lancellotti: 'É feito para acabar'

A terapeuta sexual Bárbara Bastos explica, em entrevista à CARAS, como decisões rápidas na relação de Giovanna Lancellotti podem afetar o vínculo a longo prazo

Após quatro anos de relacionamento, a atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David, presidente da Liesa, oficializaram a união. A artista revelou que, apesar do casamento levar tempo para acontecer, a relação começou intensa: ele demorou dois meses para assumir o namoro e, em três, já estávamos morando juntos. A declaração acende um alerta: essa pressa é comum e saudável?

Para entender os impactos de acelerar etapas no relacionamento, a CARAS Brasil conversou com a sexóloga e terapeuta sexual Bárbara Bastos, que analisou os possíveis benefícios e riscos desse tipo de escolha amorosa.

A importância do pedido de namoro

Segundo Bárbara, pular o momento do "pedido oficial" pode sim trazer complicações: "Com certeza, a falta de um pedido formal de namoro pode gerar conflitos. Por quê? Quando não há clareza sobre a dinâmica que o casal está vivendo, abre-se espaço para ruídos e atritos, o que consequentemente gera insegurança emocional", explica.

Ela completa dizendo que essa ausência de definição pode dificultar a construção de um vínculo mais profundo: "A pessoa pode ficar em dúvida se pode cobrar presença, se a outra pessoa conversa com outras pessoas, se eles são, de fato, um casal. E, até mesmo, quando não existe esse compromisso de forma clara, o relacionamento tende a ser mais superficial. No geral, eles não sabem onde estão. Estou falando isso no geral. Às vezes, uma pessoa aprofunda, mas a outra não".

Para a especialista, o namoro serve como um espaço seguro para esse aprofundamento acontecer: "Num namoro, não há garantia de que as duas pessoas irão se aprofundar. Mas é um caminho mais certo para que as pessoas se aprofundem, porque ambas decidiram e tomaram a decisão de confirmar aquele compromisso. Isso já dá um aval, um conforto e uma segurança para que se sintam mais à vontade e seguros para aprofundarem o relacionamento, para abrirem mais a vida um para o outro".

Levar o outro para dentro da vida

Essa segurança, de acordo com Bárbara, se reflete diretamente nas ações do dia a dia, como apresentar o parceiro para amigos e familiares: "Quando você está com uma pessoa e não tem certeza se ela quer continuar com você, ou seja, está 'ficando' com a pessoa e não sabe exatamente se aquilo vai continuar ou não, você fica inseguro e não se sente à vontade para trazer essa pessoa mais para a sua vida, para compartilhar mais".

"Isso é diferente de quando vocês têm um compromisso formal de namoro. Assim, vocês dois estão na mesma página, querendo construir um relacionamento futuro, continuar com aquele relacionamento", reforça.

E conclui com uma reflexão que traz uma perspectiva clássica e, ao mesmo tempo, provocadora:

"Eu acho muito interessante aproveitar que estamos falando sobre isso e dizer algo que você talvez já tenha ouvido e que faz muito sentido: o namoro é feito para acabar. Ou você vai terminar com a pessoa e cada um seguirá sua vida em caminhos diferentes, ou vocês seguirão para um casamento construindo uma família ".

Viver junto cedo demais: e a vida sexual?

Sobre mudar rapidamente de estágio no relacionamento, a especialista também alerta para os efeitos sobre a vida íntima do casal: "Morar junto pode mudar a rotina para o lado positivo ou negativo", declara.

Pontos negativos da convivência antecipada:

Vida sexual : "Vocês podem entrar em uma rotina que até então não tinham, pois passarão a acordar juntos, dormir juntos e viver uma vida de 'casados' sem estarem casados. A rotina, sabemos, muda o contexto da vida sexual. Vocês podem se acostumar, perdendo a novidade e a ansiedade de se ver. Vocês terão essa experiência de rotina em um momento bem inicial do relacionamento, que é a fase do namoro. Este é um ponto que pode ser negativo para a vida sexual, então é importante que vocês aprendam a driblar isso desde o início, para não se acostumarem e só perceberem depois de anos", diz a especialista.





: "Vocês podem entrar em uma rotina que até então não tinham, pois passarão a acordar juntos, dormir juntos e viver uma vida de 'casados' sem estarem casados. A rotina, sabemos, muda o contexto da vida sexual. Vocês podem se acostumar, perdendo a novidade e a ansiedade de se ver. Vocês terão essa experiência de rotina em um momento bem inicial do relacionamento, que é a fase do namoro. Este é um ponto que pode ser negativo para a vida sexual, então é importante que vocês aprendam a driblar isso desde o início, para não se acostumarem e só perceberem depois de anos", diz a especialista. Formalização do relacionamento: "Dependendo da mentalidade de cada um, ao se acostumarem com a dinâmica de morar juntos ('já moramos juntos'), o pedido formal de casamento (e a transição para a segunda fase do relacionamento após o namoro) pode demorar. Isso ocorre porque já estão vivendo uma vida de casados, mas sem estarem casados de fato. É comum ouvir em grupos de amigos que a formalização do casamento atrasa porque o casal já está acostumado com essa vida a dois sem o compromisso formal", pontua.

Quando pode funcionar?

Apesar dos desafios, Bárbara acredita que, com maturidade e comunicação clara, viver junto cedo pode fortalecer a conexão.

Pontos positivos da convivência precoce:

Intensificação do desejo: "Casais com boa comunicação, fantasia ativa e que se desejam mutuamente, morar junto pode até intensificar o desejo e o tesão. Isso porque passarão mais tempo juntos. Assim, vocês não deixarão a convivência 'engolir' o erotismo", afirma.

