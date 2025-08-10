Virginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja

Puro luxo! Virginia ganha caixa de morango do amor caríssima e impressiona ao mostrar mimo; unidade do doce sai por cerca de R$ 230

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com mais um mimo em seu avião. Dessa vez, a famosa ganhou uma caixa luxuosa de morango do amor do confeiteiro Denilson Lima, mesmo profissional que fez os bolos pintados à mão e ao vivo no aniversário de Maria Alice.

Neste domingo, 10, a empresária postou o momento em que achou o presente em sua aeronave e impressionou ao exibir os doces enfeitados com bastante glamour. Para quem não sabe, a unidade sai por cerca de R$ 230.

O morango do amor do confeiteiro já havia chamado a atenção nas mãos de outros famosos. Virginia Fonseca ganhou uma caixa com cerca de 50 unidades, o que pode sair custando em torno de R$ 11.500 .

É bom lembrar que a apresentadora do SBT vem ganhando vários presentes. Enquanto estava em Dubai, ela recebeu flores vermelhas e há quem diga que elas foram enviadas pelo jogador Vini Jr. Dias antes, a loira foi surpreendida com flores gigantes pelo cantor Felipe Amorim, como uma forma de agradecimento por ter viralizado a música dele.

Virginia ganha caixa de morango do amor - Foto: Reprodução/Instagram

