Virginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja

Puro luxo! Virginia ganha caixa de morango do amor caríssima e impressiona ao mostrar mimo; unidade do doce sai por cerca de R$ 230
A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com mais um mimo em seu avião. Dessa vez, a famosa ganhou uma caixa luxuosa de morango do amor do confeiteiro Denilson Lima, mesmo profissional que fez os bolos pintados à mão e ao vivo no aniversário de Maria Alice.
Neste domingo, 10, a empresária postou o momento em que achou o presente em sua aeronave e impressionou ao exibir os doces enfeitados com bastante glamour. Para quem não sabe, a unidade sai por cerca de R$ 230.
O morango do amor do confeiteiro já havia chamado a atenção nas mãos de outros famosos. Virginia Fonseca ganhou uma caixa com cerca de 50 unidades, o que pode sair custando em torno de R$ 11.500.
É bom lembrar que a apresentadora do SBT vem ganhando vários presentes. Enquanto estava em Dubai, ela recebeu flores vermelhas e há quem diga que elas foram enviadas pelo jogador Vini Jr. Dias antes, a loira foi surpreendida com flores gigantes pelo cantor Felipe Amorim, como uma forma de agradecimento por ter viralizado a música dele.
A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou de sua viagem com os filhos de Dubai e foi para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 08, para participar do evento para revelação dos enredos das escolas de samba do Rio para o Carnaval de 2026. Rainha da Grande Rio, ela marcou presença e deu entrevista para o portal Leo Dias.
Durante sua conversa com a repórter Monique Arruda, a empresária compartilhou os preparativos de corpo e look que está tendo para estrear na avenida e até falou sobre uma possível reconciliação com seu ex-marido, o cantor Zé Felipe. Leia mais aqui!
