  1. Festas
  2. Bruna Marquezine aposta em transparência e brilho em seu look de aniversário
Festas / Look da aniversariante

Bruna Marquezine aposta em transparência e brilho em seu look de aniversário

Festa de Bruna Marquezine: Atriz surge com look sofisticado e com muito brilho para celebrar seus 30 anos na Ilha Fiscal

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 21h02 - Atualizado às 21h11

Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

A atriz Bruna Marquezine caprichou na escolha do seu look de aniversariante. Na noite desta sexta-feira, 15, ela reuniu seus amigos e familiares em festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, para celebrar seu aniversário de 30 anos.

A estrela chegou ao local do evento com um modelito poderoso. Ela apostou em um body na cor nude com direito a um vestido longo com transparência e brilhos por cima. O modelito destacou a boa forma dela, que está magérrima.

Para completar o visual, Bruna colocou megahair para alongar os fios e caprichou na maquiagem para curtir sua grande noite.

Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews

Os looks dos pais e da irmã de Bruna Marquezine

A festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine agitou a noite desta sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro. Logo no início do evento, os pais dela, Telmo e Neide Maia, e a irmã caçula, Luana Maia, chegaram ao evento com looks sofisticados.

Luana apostou em um vestido preto curtinho e completou o visual com meia-calça fina. Por sua vez, Neide surgiu com um vestido longo nas cores preto e branco. Por fim, o pai da atriz, Telmo, investiu em uma camisa cinza clássica com calça preta.

A festa de Marquezine aconteceu na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, com a presença de cerca de 200 convidados. O evento contou com decoração luxuosa em tons de rosa nude e verde, e até teve estátuas de cisne de gelo em locais estratégicos do salão.

Luana, Telmo e Neide Maia - Foto: Victor Chapetta/Brazil News
Luana, Telmo e Neide Maia - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Luana Maia - Foto: Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews
Luana Maia - Foto: Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews

Decoração da festa de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine vai celebrar o seu aniversário em grande estilo na noite desta sexta-feira, 15. A estrela organizou uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, e os detalhes da decoração foram revelados na internet pouco antes do evento.

A decoração foi feita em tons de rosa rude e verde, e ainda contou com flores nos detalhes. O local ainda possui uma iluminação especial para dar um toque de balada à festa.

Além disso, um dos itens que chamou a atenção foi o cisne de gelo, que foi colocado em pontos estratégicos da festa e ainda ganhou uma iluminação especial.

A festa contará com shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho. E a lista de convidados conta com cerca de 200 pessoas.

Mais detalhes da festa

A festa de Bruna Marquezine acontece na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O local pode ser alugado para evento por valores que iniciam em R$ 75 mil e a pessoa precisa reservar três dias para as festas, já que deve levar em consideração a montagem e a desmontagem do evento.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

A Ilha Fiscal tem regras claras de uso do local. De acordo com o site Gshow, as principais regras obrigatórias são: os convidados não podem ficar desnudos; não pode usar drones; não pode ter canhão de luz por causa do aeroporto que fica próximo dali; e, o volume do som precisa ser controlado para evitar problemas no prédio histórico.

Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados. O evento está previsto para acontecer em 15 de agosto e terá 6 horas de duração.

O colunista Matheus Baldi vazou o nome de um ex-namorado dela que foi chamado para o evento e outros dois nomes que não passaram nem perto da lista. Segundo o jornalista, o ator João Guilherme foi convidado para ir ao evento. No entanto, Enzo Celulari e Neymar Jr, que também já namoraram com ela, não foram convidados para a festa.

Além disso, o colunista contou que Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

Leia também: Magérrima, Bruna Marquezine exibe boa forma em dia na praia

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

