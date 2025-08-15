CARAS Brasil
  Pais e irmã de Bruna Marquezine capricham nos looks para a festa da atriz
Fashion / Looks dos famosos

Pais e irmã de Bruna Marquezine capricham nos looks para a festa da atriz

Os pais e a irmã de Bruna Marquezine já chegaram ao local da festa de aniversário de 30 anos da atriz no Rio de Janeiro

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 20h36 - Atualizado às 20h44

Luana, Telmo e Neide Maia
Luana, Telmo e Neide Maia

A festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine agitou a noite desta sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro. Logo no início do evento, os pais dela, Telmo e Neide Maia, e a irmã caçula, Luana Maia, chegaram ao evento com looks sofisticados.

Luana apostou em um vestido preto curtinho e completou o visual com meia-calça fina. Por sua vez, Neide surgiu com um vestido longo nas cores preto e branco. Por fim, o pai da atriz, Telmo, investiu em uma camisa cinza clássica com calça preta.

A festa de Marquezine aconteceu na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, com a presença de cerca de 200 convidados. O evento contou com decoração luxuosa em tons de rosa nude e verde, e até teve estátuas de cisne de gelo em locais estratégicos do salão.

Luana, Telmo e Neide Maia - Foto: Victor Chapetta/Brazil News
Luana, Telmo e Neide Maia - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Luana Maia - Foto: Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews
Luana Maia - Foto: Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews

Regras da festa de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine vai celebrar o seu aniversário de 30 anos em grande estilo. Ela reservou um ponto turístico do Rio de Janeiro para a sua festa, mas terá que seguir algumas regras de conduta do local.

A festa da artista acontecerá na Ilha Fiscal, que tem regras claras de uso do local. De acordo com o site Gshow, as principais regras obrigatórias são: os convidados não podem ficar desnudos; não pode usar drones; não pode ter canhão de luz por causa do aeroporto que fica próximo dali; e, o volume do som precisa ser controlado para evitar problemas no prédio histórico.

Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados. O evento está previsto para acontecer em 15 de agosto e terá 6 horas de duração.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

Festa da infância de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine acaba de completar 30 anos de idade. Em meio à data especial, os fãs da artista resgataram imagens raras de sua festa de aniversário de 8 anos, que foi exibida na TV.

Em 2003, o aniversário de 8 anos de Bruna virou o tema de uma reportagem do extinto programa Vídeo Show, da Globo. Na época, ela era um sucesso na TV por sua atuação como Salete na novela Mulheres Apaixonadas. Com isso, o programa de TV gravou imagens na festa dela, que teve o tema de Pequena Sereia.

Nas imagens, Bruna apareceu fantasiada como a Pequena Sereia. Ela mostrou o seu bolo de aniversário temático e esbanjou fofura ao dizer que estava ansiosa para comer o doce. “Estou de olho na hora do Parabéns”, brincou.

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo
Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo

