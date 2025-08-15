Festa de Bruna Marquezine: Veja a decoração luxuosa do evento da atriz

Bruna Marquezine celebra seus 30 anos de idade com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 15

A atriz Bruna Marquezine vai celebrar o seu aniversário em grande estilo na noite desta sexta-feira, 15. A estrela organizou uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, e os detalhes da decoração foram revelados na internet pouco antes do evento.

A decoração foi feita em tons de rosa rude e verde, e ainda contou com flores nos detalhes. O local ainda possui uma iluminação especial para dar um toque de balada à festa.

Além disso, um dos itens que chamou a atenção foi o cisne de gelo, que foi colocado em pontos estratégicos da festa e ainda ganhou uma iluminação especial.

A festa contará com shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho. E a lista de convidados conta com cerca de 200 pessoas.

Mais um pouco da decoração da festa de Bruna Marquezine.

LUXO! Detalhes da decoração da festa de Bruna Marquezine, que acontece hoje no Rio de Janeiro.

Bruna Marquezine vai celebrar os 30 anos em ponto turístico do RJ

A festa de Bruna Marquezine acontece na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O local pode ser alugado para evento por valores que iniciam em R$ 75 mil e a pessoa precisa reservar três dias para as festas, já que deve levar em consideração a montagem e a desmontagem do evento.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

A Ilha Fiscal tem regras claras de uso do local. De acordo com o site Gshow, as principais regras obrigatórias são: os convidados não podem ficar desnudos; não pode usar drones; não pode ter canhão de luz por causa do aeroporto que fica próximo dali; e, o volume do som precisa ser controlado para evitar problemas no prédio histórico.

Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados. O evento está previsto para acontecer em 15 de agosto e terá 6 horas de duração.

O colunista Matheus Baldi vazou o nome de um ex-namorado dela que foi chamado para o evento e outros dois nomes que não passaram nem perto da lista. Segundo o jornalista, o ator João Guilherme foi convidado para ir ao evento. No entanto, Enzo Celulari e Neymar Jr, que também já namoraram com ela, não foram convidados para a festa.

Além disso, o colunista contou que Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

Festa da infância de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine acaba de completar 30 anos de idade. Em meio à data especial, os fãs da artista resgataram imagens raras de sua festa de aniversário de 8 anos, que foi exibida na TV.

Em 2003, o aniversário de 8 anos de Bruna virou o tema de uma reportagem do extinto programa Vídeo Show, da Globo. Na época, ela era um sucesso na TV por sua atuação como Salete na novela Mulheres Apaixonadas. Com isso, o programa de TV gravou imagens na festa dela, que teve o tema de Pequena Sereia.

Nas imagens, Bruna apareceu fantasiada como a Pequena Sereia. Ela mostrou o seu bolo de aniversário temático e esbanjou fofura ao dizer que estava ansiosa para comer o doce. “Estou de olho na hora do Parabéns”, brincou.

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo

