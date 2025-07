Bruna Marquezine deixa 2 ex-namorados de fora da festa de aniversário, diz colunista

Bruna Marquezine teria convidado um ex-namorado para sua festa de 30 anos, mas deixou dois ex-namorados de fora da lista. Saiba os nomes

A atriz Bruna Marquezine já está na contagem regressiva para a celebrar dos seus 30 anos de idade. Ela vai comemorar a nova idade com uma festa luxuosa em um ponto turístico do Rio de Janeiro em 15 de agosto e a lista de convidados já está pronta.

Tanto que o colunista Matheus Baldi vazou o nome de um ex-namorado dela que foi chamado para o evento e outros dois nomes que não passaram nem perto da lista. Segundo o jornalista, o ator João Guilherme foi convidado para ir ao evento.

No entanto, Enzo Celulari e Neymar Jr, que também já namoraram com ela, não foram convidados para a festa.

Além disso, o colunista contou que Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

Regras da festa

A atriz Bruna Marquezine vai celebrar o seu aniversário de 30 anos em grande estilo. Ela reservou um ponto turístico do Rio de Janeiro para a sua festa, mas terá que seguir algumas regras de conduta do local.

A festa da artista acontecerá na Ilha Fiscal, que tem regras claras de uso do local. De acordo com o site Gshow, as principais regras obrigatórias são: os convidados não podem ficar desnudos; não pode usar drones; não pode ter canhão de luz por causa do aeroporto que fica próximo dali; e, o volume do som precisa ser controlado para evitar problemas no prédio histórico.

Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados. O evento está previsto para acontecer em 15 de agosto e terá 6 horas de duração.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

