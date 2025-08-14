Personal expõe 'coisas importantes' sobre festa de Bruna Marquezine: 'Só pra lembrar'

A atriz Bruna Marquezine vai celebrar seus 30 anos com uma festa na Ilha Fiscal, ponto turístico histórico do Rio de Janeiro, no dia 15 de agosto

A atriz Bruna Marquezine vai celebrar seus 30 anos com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, ponto turístico histórico do Rio de Janeiro, no dia 15 de agosto. E nesta quarta-feira, 13, Chico Salgado, personal trainer e amigo pessoal da artista, mandou um recado em seus stories sobre a comemoração.

"Duas coisas muito importantes só pra lembrar. Convidado não convida. Me ajuda, muita gente enchendo meu saco. Se recebeu seu convite individual e começar a perguntar se pode levar alguém, seu convite será limado, será excluído", falou Chico, provocando risadas na atriz.

"Outra coisa, você falou que vai ver uma roupa bonitinha para mim. Vai ser minha personal Stylist. Se eu tiver uma roupa cafona na festa, a culpa é dela", completou ele em seguida.

Vale lembrar que a montagem da estrutura começou na quarta-feira com equipes de produção, tecnologia e audiovisual trabalhando intensamente para transformar o local. Veja mais!

Regras da festa

A festa da artista será na Ilha Fiscal, que conta com regras rígidas para uso do espaço. Segundo o site Gshow, estão entre as principais: é proibido que convidados fiquem nus, o uso de drones não é permitido, canhões de luz são vetados por causa da proximidade com o aeroporto e o volume do som deve ser controlado para evitar danos ao prédio histórico. Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados.

Administrada pela Marinha do Brasil, a Ilha Fiscal possui uma construção em estilo de castelo e ficou famosa por ter sediado o último baile do Império, realizado poucos dias antes da Proclamação da República. O local é aberto à visitação em datas específicas, com ingressos em torno de R$ 60.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

