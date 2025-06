Virginia surge em momento carinhoso com Zé Felipe na festa da filha; vídeo

O cantor Zé Felipe dá cápsula na boca da ex-mulher, a influencer Virginia Fonseca na festa de Maria Alice; os dois ainda usam a aliança de casamento

Nesta segunda-feira, 2, acontece a festa de aniversário da filha da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, que completou quatro anos na última sexta-feira, 30 . Na ocasião, o ex-casal, que anunciou o fim do casamento há quase uma semana, apareceu em um vídeo juntos. No registro, o ex-marido da empresária deu uma cápsula diretamente na boca dela .

Assista, abaixo, ao momento:

Virginia recebe cápsula na boca do ex-marido, Zé Felipe pic.twitter.com/fcecI2AZQZ — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 2, 2025

Embora os dois tenham anunciado o término por meio de um comunicado publicado nas redes sociais deles, os fãs repararam que eles ainda usam as alianças de casamento.

Virginia e Zé Felipe se casaram em março de 2021 - cerca de nove meses após iniciarem o relacionamento. As alianças, confeccionadas em ouro amarelo 18 quilates, são da marca Cartier. Saiba o valor!

Virginia Fonseca e Zé Felipe chegam juntos em festa da filha

Recém-separados, Virginia e Zé Felipe foram fotografados juntos chegando à festa de aniversário da filha, Maria Alice. Na ocasião, os dois surgiram com a filha Maria Flor, de dois. Os dois também são pais de José Leonardo, de oito meses.

Para o evento, que acontece em Goiânia, Goiás, Virginia apostou em um vestido justo e Zé Felipe em uma camisa listrada e calça.

As meninas do casal combinaram o look usando um vestido, meia-calça, sapato e asas de fada. Já o caçula apareceu usando uma blusa, bermuda e tênis, além de alguns acessórios: um colar de pérolas, uma pulseira e um broche.

Neste último domingo, 1º, a decoradora Tana Lobo da festa mostrou detalhes dos preparativos. Confira!

