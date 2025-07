1 ano de Helena: Veja detalhe da festa da filha de Neymar e Amanda Kimberlly

A modelo Amanda Kimberlly compartilhou um registro dos preparativos para a festa de um ano de sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr

A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para compartilhar um registro dos preparativos para a festa de um ano de sua filha, Helena, fruto do seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. A bebê, que nasceu em julho de 2024, deve comemorar o aniversário de 1 ano em grande estilo.

Nos stories de sua rede social, Amanda repostou uma publicação da decoradora Nicole Sarfaty, que revelou detalhes da decoração do evento. Além da modelo, a profissional também marcou o perfil de Rafaella Santos, irmã do jogador, que está ajudando a organizar a celebração.

"Detalhes de uma festa delicada e apaixonante", escreveu a decoradora ao exibir que a decoração contará com flores, borboletas e estrelas em tons suaves de branco, rosa, azul, verde e amarelo, além das iniciais "HAS" bordadas na decoração.

Recentemente, eymar compartilhou um registro em que Helena aparece sorridente, vestida com look junino, com direito a vestido xadrez cor-de-rosa e e botinhas marrons nos pés. Para completar o visual, cabelo preso com presilhas de fita, como se fosse duas maria-chiquinhas. Veja!

Amanda Kimberlly mostra preparativos da festa de 1 anos da Helena — Foto: Reprodução/ Instagram

A festa da filha de Neymar e Amanda Kimberlly

A decoração ficou sob o comando de Nicole Sarfaty, famosa no TikTok. Um pacote mais básico, incluindo a mesa de doces, itens de locação, balões e outros detalhes, pode ser contratado a partir de R$11.500,00. A decoradora também oferece convite virtual, estampas exclusivas, sugestões e apoio em negociações com fornecedores.

Como Amanda Kimberlly já revelou anteriormente, a festa de 1 ano de Helena será com o tema 'Jardim', inspirado em todas as celebrações de mesversário da menina realizadas pela modelo.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Helena, fruto de uma relação com Amanda Kimberlly, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, da atual união com Bruna Biancardi. A influenciadora digital está à espera da segunda filha deles, que se chamará Mel.

