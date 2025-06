Neymar exibe foto inédita de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly: 'Princesinha linda'

Neymar Jr. compartilhou neste sábado, 21, uma nova foto da filha Helena, de 11 meses, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly

O jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais neste sábado, 21, para compartilhar uma nova foto de sua filha, Helena. A pequena, de 11 meses de vida, é fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Por meio de seus stories na rede social, Neymar compartilhou um registro em que a pequena aparece sorridente, vestida com look junino, com direito a vestido xadrez cor-de-rosa e e botinhas marrons nos pés. Para completar o visual, cabelo preso com presilhas de fita, como se fosse duas maria-chiquinhas.

Na legenda do story, Neymar escreveu: "Princesinha linda", seguido de um emoji de rosto apaixonado e um coração vermelho.

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Como será a festa de 1 ano da filha de Neymar e Amanda Kimberlly?

A bebê, que nasceu em julho de 2024, deve comemorar o aniversário de 1 ano em grande estilo. De acordo com o portal LeoDias, Helena ganhará uma festa luxuosa de três dias. Uma das celebrações, inclusive, acontecerá na mansão de Rafaella Santos, irmã de Neymar, que também está ajudando na organização do evento.

Como Amanda Kimberlly já revelou anteriormente, a festa de 1 ano de Helena será com o tema 'Jardim', inspirado em todas as celebrações de mesversário da menina realizadas pela modelo. Recentemente, a mãe da bebê compartilhou imagens de todas as decorações feitas para a filha nos últimos 11 meses.

Quem são os outros filhos de Neymar?

Além de Helena, ele também é pai de Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi. E Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas. Em dezembro de 2024, o craque e Biancardi revelaram publicamente que estão à espera de mais uma menina, Mel, sendo a segunda filha do casal.

