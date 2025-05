Neymar Jr divide momento encantador com as filhas, Mavie e Helena

Momento fofura! O jogador de futebol Neymar Jr compartilhou fotos inéditas de momentos 'pai e filhas' ao lado de Mavie e Helena; veja

O jogador de futebol Neymar Jr encantou o público ao compartilhar novos registros ao lado das filhas, Mavie, de 1 ano e 7 meses, e Helena, de 10 meses. As pequenas se reencontraram na terça-feira, 20, e passaram a tarde juntas brincando na mansão do craque em Santos, litoral de São Paulo.

Por meio das redes sociais, o atleta publicou duas fotos fofíssimas com as bebês mostrando momentos entre 'pai e filhas'. Na primeira imagem, Neymar aparece com Helena no colo dentro da casinha de brinquedo de Mavie, que esbanjou fofura ao ser clicada fazendo pose para a câmera.

Já no segundo clique, o jogador de futebol foi fotografado deitado entre as duas herdeiras enquanto elas se alimentavam com mamadeiras. Mais cedo, Neymar Jr compartilhou uma sequência de fotos das pequenas brincando juntinhas e até andando de mãos dadas.

Quem também dividiu registros encantadores de Mavie e Helena interagindo foram as mães das bebês, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly. Em uma das imagens, as duas aparecem comendo frutas na varanda da propriedade.

Vale lembrar que além das duas meninas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto da antiga relação com Carol Dantas, e Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi, que ainda está sendo gerada.

Veja as fotos de Neymar Jr com as filhas:

Neymar Jr com Mavie e Helena - Reprodução/Instagram

Neymar Jr e Bruna Biancardi planejam ter mais filhos?

Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! À espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital abriu o coração e revelou se o casal deseja aumentar ainda mais a família após o nascimento da caçula.

Em entrevista ao 'PodDelas’, Bruna contou que ela e Neymar já conversaram sobre a vinda de um terceiro herdeiro e, de acordo com a famosa, isso não deve demorar para acontecer. A companheira do atleta ainda ressaltou que o desejo de ter mais um filho faz parte de ambos; confira mais detalhes!

