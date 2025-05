Saiba o tema da festa de 1 ano de Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly

Falta pouco! A modelo Amanda Kimberlly revelou qual o tema escolhido para a festa de aniversário de 1 ano de Helena, sua filha com Neymar

Amanda Kimberlly está contando os dias para a chegada do primeiro ano de vida da filha, Helena! Nesta terça-feira, 27, a modelo e influenciadora digital compartilhou com o público alguns detalhes sobre a festa tão esperada da bebê, fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em seu perfil oficial, a mãe da pequena Helena revelou que, assim como todos os mesversários da herdeira, a festinha de aniversário de 1 ano também será temática. De acordo com a modelo, o tema escolhido foi 'Jardim'.

Além disso, Amanda Kimberlly contou que tem recebido a ajuda mais que especial de Rafaella Santos, tia e madrinha da bebê, para organizar a celebração. Vale lembrar que Helena completará seu primeiro ano de vida no dia 3 de julho.

Recentemente, a influenciadora digital mostrou a pequena, de 10 meses atualmente, dando os seus primeiros passos. Em outro registro, a menina foi flagrada olhando para a janela da sala da nova mansão: "A carinha conhecendo a casa nova", escreveu Amanda na legenda.

Quem também compartilhou um vídeo encantador da bebê andando foi Neymar Jr. No registro, Helena aparece dando os primeiros passos com a ajuda de um brinquedo.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Helena, fruto de uma relação com Amanda Kimberlly, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, da atual união com Bruna Biancardi. A influenciadora digital está à espera da segunda filha deles, que se chamará Mel.

Neymar Jr compra mansão para Helena

O jogador de futebol Neymar Jr deu um presentão para a filha Helena, de 10 meses, e a mãe dela, a modelo Amanda Kimberlly. De acordo com o colunista Leo Dias, o atleta comprou uma mansão milionária em região de luxo para as duas morarem; confira mais detalhes!

