Bruna Marquezine fará festa em ponto turístico histórico do Rio de Janeiro

Saiba qual é o local escolhido por Bruna Marquezine para sua festa de aniversário de 30 anos em agosto e qual é a história do lugar

A atriz Bruna Marquezine já escolheu como vai comemorar a chegada dos 30 anos de idade. Ela completa a nova idade no próximo dia 4 de agosto e vai celebrar com uma festança no Rio de Janeiro.

De acordo com a jornalista Gabi Cabrini, do Fofocalizando, a estrela vai fazer uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico histórico do Rio de Janeiro. O local pode ser alugado para evento por valores que iniciam em R$ 75 mil e a pessoa precisa reservar três dias para as festas, já que deve levar em consideração a montagem e a desmontagem do evento.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

A festa de Bruna está prevista para acontecer no dia 15 de agosto.

Leia também: Bruna Marquezine compartilha vídeo com desabafo: 'Exausta'

O amor na vida de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos."Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

Bruna, que mantém uma amizade com Sasha Meneghel desde a infância, refletiu sobre o valor das conexões verdadeiras em sua vida. “Eu sou uma pessoa afortunada por conta das minhas amizades. Trago comigo amizades da época de escola, até de antes e vejo o quanto é difícil fazermos amizades sólidas, de pessoas que conseguem estar próximas e com todas as mudanças da vida. Me sinto muito privilegiada pelas minhas amizades”, contou a atriz.

"Com a maturidade a gente aprende a valorizar quem fica e quem nos ama para além de nossos defeitos, erros. Eu tenho essa família. Família que eu conquistei na infância, adolescência, trabalho”, completou Bruna.

Leia também: Bruna Marquezine e João Guilherme se encontram em noitada no RJ