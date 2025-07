Bruna Marquezine compartilha vídeo com desabafo: 'Exausta'

A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para compartilhar um trecho de um desabafo. Veja mais!

A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para compartilhar um trecho de uma entrevista concedida por Maria Ribeiro ao Polipolar Show. Na gravação, a atriz e escritora desabafa sobre estar cansada de si mesma.

“Eu tô exausta de ser eu, na verdade, queria ser outra coisa”, desabafa Maria. O apresentador e ator Michel Melamed conduz a conversa e pergunta: “E o que você é?”. Ela responde: “Não sei o que eu sou, mas sou uma pessoa que pensa demais, e isso é muito chato”, concluiu a atriz.

A homenagem de Bruna Marquezine para Preta Gil

Bruna Marquezine usou as redes recentemente para homenagear a cantora Preta Gil, que morreu no último domimgo, 20, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer. Na publicação, a atriz postou algumas fotos de Preta e também das duas juntas e escreveu uma comovente mensagem

"Pretinha, tô desde ontem buscando as palavras certas pra te homenagear, palavras a sua altura. Não existem. Palavras não são suficientes. Você é maior, sua luz, seu legado são gigantescos. O seu amor, seu maior dom, é infinito. Eterno, como você. E o meu amor por você também", iniciou.

"Muito obrigada pelo seu exemplo de resiliência, de coragem, de força, de otimismo, de amizade. Obrigada pelo seu sim pra música, pra arte, pro bem. Obrigada pelo seu compromisso com a evolução, com o progresso, com transformar o mundo num lugar melhor, mais tolerante, mais humano. E muito obrigada por sempre me enxergar, me acolher, me trazer pra perto. Obrigada pelo afeto, pelas risadas e pela leveza. Vou sentir muita saudade do seu calor, do seu conforto, da sua luz", acrescentou.

Vendo todas as homenagens pra você penso: "Que existência, que vida extraordinária!". É unânime. "Ela soube viver, soube amar." Olha o tamanho do impacto que você gerou no mundo, nas vidas de todas as pessoas que cruzaram seu caminho. Você iluminou tudo! Renovo hoje o meu pacto com a vida. De viver plenamente, de sentir intensamente e de ser. Livre, autêntica, inteira e presente, como você, Pretinha. É a maneira que encontro hoje, diante da dor e da saudade, de te honrar. Descansa. Te amo. Muito. Pra sempre", finalizou a atriz.

