Fernanda Torres atrai os olhares com look fora do tradicional em tapete vermelho

Fernanda Torres deixa de lado a tradição de vestido longo no tapete vermelho e aparece com conjuntinho no Festival de Cinema de Veneza
A atriz Fernanda Torres brilhou no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, na Itália, nesta quarta-feira, 27. Ela atraiu todos os olhares ao chegar ao evento com um look fora do tradicional.
A estrela dispensou o tradicional vestido longo de gala para o evento e apostou em um conjuntinho. Torres surgiu com um conjunto de blusa e calça, repleto de brilhos e com linhas retas.
O modelito dela é da coleção primavera-verão 2025 da grife Armani Privé, que é a linha de alta-costura da Giorgio Armani.
A brasileira está no evento como integrante do júri do festival. Vale lembrar que, em 2024, a atriz esteve no local para representar o filme Ainda Estou Aqui, que conquistou o prêmio de Melhor Roteiro e deu o pontapé inicial rumo ao Oscar de Melhor Filme Internacional, que foi conquistado em 2025.
A atriz Fernanda Torres aproveitou um passeio para curtir um jantar com um dos filhos. Ela foi flagrada pelos paparazzi na saída de um restaurante no Leblon, Rio de Janeiro, junto com o filhoAntônio Waddington, de 17 anos, fruto do casamento com Andrucha Waddington.
Os dois foram fotografados enquanto esperavam o carro na área de manobristas. Inclusive, Antônio mostrou o quanto já cresceu e está mais alto do que a mãe.
Além de Antônio, Fernanda também é mãe de Joaquim Waddington, de 25 anos.
A atriz Fernanda Torres viveu uma rotina intensa nos últimos meses enquanto divulgava o filme Ainda Estou Aqui no exterior durante a corrida pelo Oscar. Agora que o filme conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, ela voltou ao Brasil para descansar em seu refúgio.
De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Torres está em sua casa de campo em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Ela foi vista em uma loja da região nesta semana e também compartilhou um vídeo tomando um banho de ducha ao ar livre.
A casa de Fernanda Torres já apareceu em uma produção do Globoplay. Ela usou a propriedade para gravar a série Amor e Sorte e o especial Gilda, Lúcia e o Bode durante a pandemia.
