CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Fashion
  2. Fernanda Torres atrai os olhares com look fora do tradicional em tapete vermelho
Fashion / Red carpet

Fernanda Torres atrai os olhares com look fora do tradicional em tapete vermelho

Fernanda Torres deixa de lado a tradição de vestido longo no tapete vermelho e aparece com conjuntinho no Festival de Cinema de Veneza

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 15h52

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fernanda Torres
Fernanda Torres - Foto: Getty Images

A atriz Fernanda Torres brilhou no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, na Itália, nesta quarta-feira, 27. Ela atraiu todos os olhares ao chegar ao evento com um look fora do tradicional.

A estrela dispensou o tradicional vestido longo de gala para o evento e apostou em um conjuntinho. Torres surgiu com um conjunto de blusa e calça, repleto de brilhos e com linhas retas.

O modelito dela é da coleção primavera-verão 2025 da grife Armani Privé, que é a linha de alta-costura da Giorgio Armani.

A brasileira está no evento como integrante do júri do festival. Vale lembrar que, em 2024, a atriz esteve no local para representar o filme Ainda Estou Aqui, que conquistou o prêmio de Melhor Roteiro e deu o pontapé inicial rumo ao Oscar de Melhor Filme Internacional, que foi conquistado em 2025.

Fernanda Torres no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images
Fernanda Torres no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images

Fernanda Torres fez rara aparição com um dos filhos

A atriz Fernanda Torres aproveitou um passeio para curtir um jantar com um dos filhos. Ela foi flagrada pelos paparazzi na saída de um restaurante no Leblon, Rio de Janeiro, junto com o filhoAntônio Waddington, de 17 anos, fruto do casamento com Andrucha Waddington.

Os dois foram fotografados enquanto esperavam o carro na área de manobristas. Inclusive, Antônio mostrou o quanto já cresceu e está mais alto do que a mãe.

Além de Antônio, Fernanda também é mãe de Joaquim Waddington, de 25 anos.

Antônio Waddington e Fernanda Torres - Foto: Thiago Martins / AgNews
Antônio Waddington e Fernanda Torres - Foto: Thiago Martins / AgNews
Antônio Waddington e Fernanda Torres - Foto: Thiago Martins / AgNews
Antônio Waddington e Fernanda Torres - Foto: Thiago Martins / AgNews
Antônio Waddington e Fernanda Torres - Foto: Thiago Martins / AgNews
Antônio Waddington e Fernanda Torres - Foto: Thiago Martins / AgNews

A casa de campo de Fernanda Torres

A atriz Fernanda Torres viveu uma rotina intensa nos últimos meses enquanto divulgava o filme Ainda Estou Aqui no exterior durante a corrida pelo Oscar. Agora que o filme conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, ela voltou ao Brasil para descansar em seu refúgio.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Torres está em sua casa de campo em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Ela foi vista em uma loja da região nesta semana e também compartilhou um vídeo tomando um banho de ducha ao ar livre.

A casa de Fernanda Torres já apareceu em uma produção do Globoplay. Ela usou a propriedade para gravar a série Amor e Sorte e o especial Gilda, Lúcia e o Bode durante a pandemia.

Veja as fotos da casa de campo de Fernanda Torres que já apareceram no Globoplay:

Casa de campo de Fernanda Torres - Foto: Reprodução / Globoplay
Casa de campo de Fernanda Torres - Foto: Reprodução / Globoplay
Casa de campo de Fernanda Torres - Foto: Reprodução / Globoplay
Casa de campo de Fernanda Torres - Foto: Reprodução / Globoplay
Casa de campo de Fernanda Torres - Foto: Reprodução / Globoplay

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

fernanda torreslooktapete vermelhovenezared carpet
Fernanda Torres Fernanda Torres  

Leia também

Estilo

Maju Carvalho - Foto: Divulgação

Maju Carvalho exibe seus looks icônicos para a festa de formatura

Visita especial

Rafael Pereira e Naomi Campbell - Foto: Reprodução / Instagram

Naomi Campbell está no Brasil e mantém a rotina de treinos

Estilo

Thais Carla - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Thais Carla exibe sua nova silhueta após perder mais de 50 kg

Enquete

Giovanna Lancellotti, Agatha Moreira e Angelica - Fotos: Brazil News e Reprodução / Instagram

Qual famosa usou o melhor look na festa de aniversário de Bruna Marquezine?

Looks dos famosos

Luana, Telmo e Neide Maia

Pais e irmã de Bruna Marquezine capricham nos looks para a festa da atriz

Arrasou

Rafaella Justus mostra look para a festa da irmã - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Justus escolhe look deslumbrante para a festa da irmã, Manuella

Últimas notícias

Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça
Britney SpearsEx de Britney Spears vem a público após comentário da cantora
Ana Hickmann e Edu GuedesPrevisão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’
Nathalia Valente e Yuri MeirellesGrávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho
Meghan MarkleMeghan Markle revela o que as pessoas precisam saber para entendê-la
Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonitoAstróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'
MC DanielMC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck
Lucas LimaLucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'
Marcos Mion e Tadeu SchmidtMarcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB
Damares AlvesSenadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade