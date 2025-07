Cinema / Família

Fernanda Torres faz rara aparição com o filho de 17 anos no RJ

Fernanda Torres curte jantar com o filho de 17 anos e ele mostra que já está maior do que a mãe. Veja as fotos dos dois juntos

Fernanda Torres é fotografada com um dos filhos, Antônio Waddington - Foto: Thiago Martins / AgNews