Descubra quem são os filhos de Fernanda Torres

Fernanda Torres, atriz aclamada e protagonista de Ainda Estou Aqui, é mãe de dois rapazes; descubra quem são os filhos dela e o que eles fazem

A atriz Fernanda Torres, protagonista do filme Ainda Estou Aqui e indicada ao Oscar 2025, tem sua vida pessoal frequentemente alvo de curiosidade do público, especialmente no que diz respeito à sua família. Que tal saber mais sobre os filhos dela?

Fernanda é casada com o diretor e roteirista brasileiro Andrucha Waddingtondesde 1997. Ele é responsável por diversas produções; como Eu, Tu, Eles (2000), Lope (2010) e Anitta: Made in Honório (2022) e entre outros. Ele e Fernanda tiveram dois filhos: Joaquim, de 25 anos, e Antônio, de 16 anos.

O primogênito, Joaquim, é formado em filosofia pela PUC-RJ e mantém suas redes sociais privadas. Afilhado de Gilberto Gil, amigo antigo de Andrucha, ele seguiu os passos da mãe e estreou no cinema com O Juízo (2019), dirigido por seu pai e roteirizado por sua mãe. Seu segundo papel foi na série Sob Pressão (2019), também dirigida por seu pai.

Já o caçula, Antônio, acompanhou Fernanda durante a divulgação de Ainda Estou Aqui no Festival de Veneza. Embora tenha um perfil aberto nas redes sociais, ele mantém suas publicações discretas, compartilhando principalmente fotos de viagens.

O pai de Fernanda, o ator Fernando Torres, faleceu em 2008, aos 80 anos, devido a um enfisema pulmonar. Ele foi casado por 55 anos com Fernanda Montenegro, e dessa união nasceram Fernanda e Claudio Torres, também diretor e roteirista.

Fernanda Torres com seus filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Fernanda Torres comemora vitória de Melhor Filme Internacional

A atriz Fernanda Torres é só alegria com a conquista do primeiro Oscar para o Brasil. Mesmo depois de ter perdido na categoria de Melhor Atriz, ela celebra a estatueta de Melhor Filme Internacional para o filme Ainda Estou Aqui, que é protagonizado por ela e Selton Mello.

Depois da cerimônia de premiação, ela mostrou uma foto do cartão com o anúncio do prêmio e a própria estatueta nas redes sociais. “Nós vamos sorrir. Sorriam!”, disse ela na legenda.

Leia também: É nosso! Ainda Estou Aqui conquista o primeiro Oscar para o Brasil