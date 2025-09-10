Conheça um detalhe que une a amizade de Gisele Bündchen e Ivanka Trump

A modelo brasileira Gisele Bünchen surgiu com Ivanka Trump, filha de Donald Trump, nesta semana e os fãs querem saber: Como a amizade começou?

Nesta semana, os fãs da modelo Gisele Bündchen ficaram surpresos ao vê-la em um passeio de iate em alto-mar com Ivanka Trump, que é filha do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Então, os internautas começaram a se questionar: Como essa amizade começou? Continue lendo para descobrir a resposta.

A amizade de Gisele e Ivanka não é algo recente. De acordo com a imprensa internacional, as duas se aproximaram nos últimos anos por conviverem na alta sociedade norte-americana. Elas vivem na Flórida e se aproximaram aos poucos.

Um dos elos da amizade delas é a paixão pelo jiu-jitsu. Tanto que Ivanka treina na academia de Joaquim Valente, que é o atual namorado de Gisele e pai do filho caçula dela. Esta proximidade estreitou ainda mais a convivência delas nos últimos tempos. Recentemente, elas fizeram uma viagem juntas para a Costa Rica, que é um lugar que a brasileira frequenta há muito tempo.

Além disso, as filhas de Gisele e Ivanka - Vivian Lake e Arabella Rose - são amigas. As duas treinam jiu-jitsu e possuem idades próximas - 12 e 14 anos -, o que ajuda com que as famílias fiquem cada vez mais amigas.

Fotos compartilhadas por Gisele Bündchen

Em julho, a top model Gisele Bündchen apareceu com o filho caçula no colo durante uma viagem em família para o Rio Grande do Sul. A estrela mostrou as fotos de como foi a comemoração do seu aniversário de 45 anos ao lado da irmã gêmea, Patricia Bündchen, e aproveitou para exibir imagens com o bebê.

Na legenda, a estrela falou sobre o seu sumiço das redes sociais nos últimos tempos e também sobre a saudade da mãe, que morreu há pouco tempo e faria aniversário nesta semana.

"Sei que estou ausente por aqui, mas quis passar para agradecer por todas as mensagens de aniversário tão carinhosas. Sou imensamente grata por mais uma volta ao sol e ainda mais grata por ter passado esse dia na natureza, cercada de amor e da minha família. Hoje também é o aniversário da minha mãe. Sentimos muito a sua falta, mas sabemos que ela está sempre conosco. Sigo confiando e acolhendo a vida de coração aberto, com profunda gratidão por tudo o que ainda está por vir. Muito amor a todos", disse ela.

Ainda nos últimos dias, Gisele Bündchen destinou R$ 9 milhões para a execução de obras em três escolas da rede municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que foram afetadas pelas enchentes de maio de 2024. A doação foi feita para o Instituto Cultural Florestal por meio do Fundo Luz Alliance em parceria com a BrazilFoundation. Leia mais aqui.

Leia também:Gisele Bündchen e Tom Brady homenageiam o filho em aniversário de 15 anos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gisele Bündchen (@gisele)