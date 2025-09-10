Roberto Justus curte noite especial com 4 dos 5 filhos

O empresário e apresentador Roberto Justus posa para foto com 4 dos 5 filhos em evento

O empresário e apresentador Roberto Justus recebeu o carinho de sua família em uma noite especial nesta quarta-feira, 10. O astro recebeu 4 dos 5 filhos durante a festa de inauguração de seu novo empreendimento na região de São Paulo.

Durante o evento, ele posou para fotos ao lado de seus herdeiros: Rafaella Justus, Ricardo Justus, Luiza Justus e Fabiana Justus. Apenas a caçula dele, Vicky Justus, não estava no evento por ser muito pequena.

Roberto Justus também posou sorridente ao lado de sua esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert.

Roberto Justus com seus filhos - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Ana Paula Siebert e Roberto Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Saiba mais sobre os cinco filhos de Roberto Justus

Ricardo Justus

Filho mais velho de Roberto Justus, Ricardo Justus, de 41 anos, é fruto do casamento do empresário com Sacha Cryzman, com quem teve Fabiana Justus. O primogênito herdou a veia de negócios do pai e é cofundador e CEO de um estúdio de games e storytelling, com escritórios em São Paulo e Los Angeles, nos EUA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Justus (@rickyjustus)

Na rede social, ele está como Ricky Justus e compartilha sobre o seu trabalho além de alguns cliques de sua família. Ele é casado com a influenciadora Fran Fischer Justus, com quem teve dois filhos, Arthur e Stella.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fran Fischer Justus (@ffran)

Fabiana Justus

A segunda filha de Roberto Justus é Fabiana Justus, também do casamento com Sacha Cryzman. A influenciadora já era conhecida pelo público na internet pelas suas postagens de moda e família. Após descobrir a leucemia mieloide aguda, em janeiro de 2024, a empresária do ramo da moda conquistou mais seguidores ao postar sua luta contra o câncer.

Fabiana Justus é casada com o empresário Bruno Levi D'Acona, com quem teve as gêmeas, Chiara e Sienna, e depois o caçulinha, Luigi. As gestações também foram postadas na rede social e ela falou sobre o tratamento de fertilização que fez para engravidar deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Luiza Justus

A terceira filha de Roberto Justus, Luiza Justus, diferente da irmã Fabiana Justus, que é sua melhor amiga, não compartilha tanto na rede social. A herdeira do empresário tem uma rede de salão de beleza express em São Paulo.

A jovem, de 31 anos, é fruto do casamento de Roberto Justus com Gisela Prochaska. Com cerca de 200 mil seguidores no Instagram, ela posta fotos com a mãe, o marido, Stephan Panico, com quem se casou em uma cerimônia luxuosa em 2022, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Justus Panico (@lujustus)

Rafaella Justus

Filha de Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, faz sucesso na rede social e já tem milhões de seguidores. Apesar da pouca idade, a jovem chama a atenção com sua maturidade ao falar de alguns temas e rebater críticas sobre sua aparência após fazer cirurgia plástica no nariz.

Cheia de estilo, ela surpreende com as combinações de suas roupas e itens de gife em seus looks do dia. Nos últimos tempos, Rafa Justus tem causado bastante curiosidade de como será sua grande festa de 15 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Vicky Justus

A última filha de Roberto Justus é Vicky Justus, de 4 anos, do casamento atual do empresário com Ana Paula Siebert. A pequena é sucesso na web com sua carinha fofa, estilo e desenvoltura ao falar em vídeos de receita e outros assuntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)