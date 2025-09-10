Roberto Justus curte noite especial com 4 dos 5 filhos

O empresário e apresentador Roberto Justus posa para foto com 4 dos 5 filhos em evento
O empresário e apresentador Roberto Justus recebeu o carinho de sua família em uma noite especial nesta quarta-feira, 10. O astro recebeu 4 dos 5 filhos durante a festa de inauguração de seu novo empreendimento na região de São Paulo.
Durante o evento, ele posou para fotos ao lado de seus herdeiros: Rafaella Justus, Ricardo Justus, Luiza Justus e Fabiana Justus. Apenas a caçula dele, Vicky Justus, não estava no evento por ser muito pequena.
Roberto Justus também posou sorridente ao lado de sua esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert.
Saiba mais sobre os cinco filhos de Roberto Justus
Filho mais velho de Roberto Justus, Ricardo Justus, de 41 anos, é fruto do casamento do empresário com Sacha Cryzman, com quem teve Fabiana Justus. O primogênito herdou a veia de negócios do pai e é cofundador e CEO de um estúdio de games e storytelling, com escritórios em São Paulo e Los Angeles, nos EUA.
Na rede social, ele está como Ricky Justus e compartilha sobre o seu trabalho além de alguns cliques de sua família. Ele é casado com a influenciadora Fran Fischer Justus, com quem teve dois filhos, Arthur e Stella.
A segunda filha de Roberto Justus é Fabiana Justus, também do casamento com Sacha Cryzman. A influenciadora já era conhecida pelo público na internet pelas suas postagens de moda e família. Após descobrir a leucemia mieloide aguda, em janeiro de 2024, a empresária do ramo da moda conquistou mais seguidores ao postar sua luta contra o câncer.
Fabiana Justus é casada com o empresário Bruno Levi D'Acona, com quem teve as gêmeas, Chiara e Sienna, e depois o caçulinha, Luigi. As gestações também foram postadas na rede social e ela falou sobre o tratamento de fertilização que fez para engravidar deles.
A terceira filha de Roberto Justus, Luiza Justus, diferente da irmã Fabiana Justus, que é sua melhor amiga, não compartilha tanto na rede social. A herdeira do empresário tem uma rede de salão de beleza express em São Paulo.
A jovem, de 31 anos, é fruto do casamento de Roberto Justus com Gisela Prochaska. Com cerca de 200 mil seguidores no Instagram, ela posta fotos com a mãe, o marido, Stephan Panico, com quem se casou em uma cerimônia luxuosa em 2022, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Filha de Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, faz sucesso na rede social e já tem milhões de seguidores. Apesar da pouca idade, a jovem chama a atenção com sua maturidade ao falar de alguns temas e rebater críticas sobre sua aparência após fazer cirurgia plástica no nariz.
Cheia de estilo, ela surpreende com as combinações de suas roupas e itens de gife em seus looks do dia. Nos últimos tempos, Rafa Justus tem causado bastante curiosidade de como será sua grande festa de 15 anos.
A última filha de Roberto Justus é Vicky Justus, de 4 anos, do casamento atual do empresário com Ana Paula Siebert. A pequena é sucesso na web com sua carinha fofa, estilo e desenvoltura ao falar em vídeos de receita e outros assuntos.
