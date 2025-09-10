CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Roberto Justus curte noite especial com 4 dos 5 filhos
Eventos / Família

Roberto Justus curte noite especial com 4 dos 5 filhos

O empresário e apresentador Roberto Justus posa para foto com 4 dos 5 filhos em evento

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 22h05

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Roberto Justus
Roberto Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

O empresário e apresentador Roberto Justus recebeu o carinho de sua família em uma noite especial nesta quarta-feira, 10. O astro recebeu 4 dos 5 filhos durante a festa de inauguração de seu novo empreendimento na região de São Paulo.

Durante o evento, ele posou para fotos ao lado de seus herdeiros: Rafaella Justus, Ricardo Justus, Luiza Justus e Fabiana Justus. Apenas a caçula dele, Vicky Justus, não estava no evento por ser muito pequena.

Roberto Justus também posou sorridente ao lado de sua esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert.

Roberto Justus com seus filhos - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Roberto Justus com seus filhos - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Ana Paula Siebert e Roberto Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Ana Paula Siebert e Roberto Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Saiba mais sobre os cinco filhos de Roberto Justus

Ricardo Justus

Filho mais velho de Roberto Justus, Ricardo Justus, de 41 anos, é fruto do casamento do empresário com Sacha Cryzman, com quem teve Fabiana Justus. O primogênito herdou a veia de negócios do pai e é cofundador e CEO de um estúdio de games e storytelling, com escritórios em São Paulo e Los Angeles, nos EUA.

Na rede social, ele está como Ricky Justus e compartilha sobre o seu trabalho além de alguns cliques de sua família. Ele é casado com a influenciadora Fran Fischer Justus, com quem teve dois filhos, Arthur e Stella.

Fabiana Justus

A segunda filha de Roberto Justus é Fabiana Justus, também do casamento com Sacha Cryzman. A influenciadora já era conhecida pelo público na internet pelas suas postagens de moda e família. Após descobrir a leucemia mieloide aguda, em janeiro de 2024, a empresária do ramo da moda conquistou mais seguidores ao postar sua luta contra o câncer.

Fabiana Justus é casada com o empresário Bruno Levi D'Acona, com quem teve as gêmeas, Chiara e Sienna, e depois o caçulinha, Luigi. As gestações também foram postadas na rede social e ela falou sobre o tratamento de fertilização que fez para engravidar deles.

Luiza Justus

A terceira filha de Roberto Justus, Luiza Justus, diferente da irmã Fabiana Justus, que é sua melhor amiga, não compartilha tanto na rede social. A herdeira do empresário tem uma rede de salão de beleza express em São Paulo.

A jovem, de 31 anos, é fruto do casamento de Roberto Justus com Gisela Prochaska. Com cerca de 200 mil seguidores no Instagram, ela posta fotos com a mãe, o marido, Stephan Panico, com quem se casou em uma cerimônia luxuosa em 2022, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Rafaella Justus

Filha de Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, faz sucesso na rede social e já tem milhões de seguidores. Apesar da pouca idade, a jovem chama a atenção com sua maturidade ao falar de alguns temas e rebater críticas sobre sua aparência após fazer cirurgia plástica no nariz.

Cheia de estilo, ela surpreende com as combinações de suas roupas e itens de gife em seus looks do dia. Nos últimos tempos, Rafa Justus tem causado bastante curiosidade de como será sua grande festa de 15 anos.

Vicky Justus

A última filha de Roberto Justus é Vicky Justus, de 4 anos, do casamento atual do empresário com Ana Paula Siebert. A pequena é sucesso na web com sua carinha fofa, estilo e desenvoltura ao falar em vídeos de receita e outros assuntos.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Roberto Justus

Leia também

Exposição

Henrique e Juliano possuem a Nelore HeJ - Foto: @randesfilho

Animal Nelore de R$ 4,2 milhões da dupla Henrique e Juliano estará na EXPO Rio Preto

Família

Denise Fraga é fotografada com o filho Pedro Fraga Villaça - Foto: Tomzé Fonseca/Agnews

Denise Fraga faz rara aparição com o filho em noite no cinema

Festa

Cela Lopes, Travis Scott e João Silva - Foto: Divulgação

Cela Lopes e João Silva encontram Travis Scott em after party em São Paulo

Debate

Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São Paulo - Crédito: Lucas Henrique - Fotógrafo e Cinegrafista; João Pedro Bezerra - Cinegrafista

Gleici Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive

Flagra

Luana Maia é fotografada com Lucca Picon - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Irmã de Bruna Marquezine curte noitada na companhia de ator de Malhação

Família

Alessandro Jodar - Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews

Apresentador da Globo, Alessandro Jodar faz rara aparição ao lado da esposa grávida

Últimas notícias

Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Roberto JustusRoberto Justus curte noite especial com 4 dos 5 filhos
Maya MassaferaMaya Massafera revela planos sobre maternidade e vontade de ter filhos
Cena do dorama 'O Amor Mora Ao Lado'Saiba quem é a atriz brasileira que atua no dorama O Amor Mora Ao Lado
MavieMavie diverte a web ao aparecer com tênis de R$ 1,5 mil de Bruna Biancardi
Marcos PigossiMarco Pigossi faz rara aparição com o marido em novas fotos
Zé FelipeLoira ou morena? Zé Felipe revela seu tipo de mulher ideal
Clássicos dos anos 2000 retornam aos cinemas2 sucessos dos anos 2000 que retornam às telonas e tudo o que você precisa saber
Fábio Assunção e João AssunçãoQual é a profissão do filho de Fábio Assunção? Ele acaba de se formar na faculdade
Aniversário de Davi MaliziaDavi Malizia comemora aniversário nos Estúdios Globo com amigos de elenco
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade