Graciele Lacerda mostra surpresa de Dia dos Pais que fez para Zezé

No Dia dos Pais, Graciele Lacerda mostra surpresa especial que fez para Zezé Di Camargo ao lado da filha deles, Clara Lacerda Camargo; veja

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou a surpresa de Dia dos Pais que fez para o cantor. Neste domingo, 10, a famosa compartilhou um vídeo do momento especial que preparou para o amado curtir com a filha deles, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, e encantou.

Com a bebê no colo, usando um look em homenagem ao pai, a empresária o presenteou com uma cesta de café da manhã. Após dar o mimo para o sertanejo, eles sentaram e fizeram a refeição juntinhos, comemorando o primeiro Dia os Pais de Clara com Zezé.

"A Clara ainda não fala, mas nem precisa. Quando ela te vê, os bracinhos começam a se agitar, o corpinho balança em puro entusiasmo e, como se fosse a tradução mais linda da alegria, um largo sorriso ilumina seu rostinho ao encontrar o seu olhar. Mesmo sem compreender o significado das palavras ou os nomes dos sentimentos, ela demonstra o amor que sente por você da forma mais genuína possível: com gestos sinceros e espontâneos", escreveu a influencer.

"O verdadeiro amor é aquele que se percebe nas atitudes! Ela te ama tanto, sem ainda ter noção de quem você é. E eu mal posso esperar para contar a ela o homem maravilhoso que você é. Tenho certeza de que, junto desse amor que já transborda, virá também uma admiração imensa. Mô, obrigada por ser um pai incrível e o homem da minha vida. Nós te amamos! Graciele e Clara", declarou-se a famosa.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda compartilhou outro momento fofo com Clara. A famosa mostrou como foi a primera aula de natação da filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais. Confira tudo aqui!