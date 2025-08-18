Alexandre Nero faz rara aparição com a esposa em evento no RJ

O ator Alexandre Nero aproveitou a noite deste domingo, 17, na companhia de sua esposa, Karen Brusttolin, em um evento no Rio de Janeiro

O ator Alexandre Nero aproveitou a noite deste domingo, 17, na companhia de sua esposa, Karen Brusttolin. Os dois foram conferir a peça O Céu da Língua, estrelada por Gregório Duvivier, no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles foram fotografados pelos paparazzi na saída do evento.

Para curtir a noite, o intérprete do vilão Marco Aurélio no remake de Vale Tudo, da Globo, apostou em um look casual, composto por uma camiseta preta e uma calça marrom. Ele complementou o visual com um cardigã bege claro e um suéter marrom amarrado na cintura.

Já a esposa dele escolheu uma camisa branca combinada com uma calça preta solta. Por cima, vestiu uma jaqueta preta e complementou o look com colares longos. Para quem não sabe, Alexandre e Karen são casados desde 2015 e são pais de Noa, de 9 anos, e Inã, de 6.

Alexandre Nero e Karen Brusttolin — Foto: thiago Martins/ Agnews

Declaração da esposa de Alexandre Nero

Em junho deste ano, no palco do programa de Luciano Huck, Alexandre Nero recebeu um recado especial da família. "Dizer o quanto a gente te admira, o quanto a gente tem orgulho da sua trajetória, nós aqui de casa, sabemos o tanto que você se dedica todos os dias, que se entrega a cada trabalho e é lindo de ver o resultado que a gente está vendo hoje com seu personagem, a gente sabe o quanto você estuda, a gente tem muito, muito, orgulho de você e te ver na TV fazendo esse sucesso, ver as pessoas, a repercussão que está tendo, é tudo mérito da sua dedicação", falou a esposa do artista. Leia mais!

