Mansão de Alexandre Nero tem decoração elegante e de personalidade; veja

Com decoração autêntica e aconchegante, a mansão de Alexandre Nero é puro luxo; ator mora com a esposa e os dois filhos em casa de estilo 'antigo'

A mansão de Alexandre Nero no Rio de Janeiro é puro luxo e sofisticação. A grande propriedade do ator recebeu uma decoração elegante e autêntica. Na rede social, a empresa responsável pelos móveis postou vídeo exibindo os detalhes dos cômodos.

Com várias salas, de estar, jantar e outras para a família interagir, a propriedade foi recheada de móveis em tons escuros, contrastando com estofados claros. Além de muita área verde e plantas, o lar foi decorado com obras artes, lustres diferenciados e outros itens autênticos.

O intérprete de Marco Aurélio, de Vale Tudo, novela das nove, apareceu na casa ao lado de sua esposa, Karen Brusttolin, com quem ele teve dois filhos, Noa, de 9 anos, e Inã, de 6. O casal falou sobre terem gostado da propriedade por terem ambientes integrados e bastante madeira, o que lembra Minas Gerais, estado do pai do famoso.

Além dos ambientes, a mansão de Alexandre Nero conta com piscina com fundo escuro, churrasqueira e um grande quintal para a família curtir.

Veja como é a mansão de Alexandre Nero:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙎𝙪𝙞𝙨𝙨𝙙𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 | 𝙈ó𝙫𝙚𝙞𝙨 𝙙𝙚 𝙇𝙪𝙭𝙤 (@suissdesign)

Alexandre Nero se emociona com declaração da esposa e dos filhos

O ator Alexandre Nero se emocionou no palco do Domingão com Huck ao receber uma declaração de sua família. No ar no remake de Vale Tudo como Marco Aurélio, personagem que está sendo o "malvado favorito" do público, o famoso foi surpreendido com uma homenagem da esposa e dos filhos.

Casado desde 2015 com Karen Brusttolin, o galã teve dois filhos, Noa, de 9 anos, e Inã, de 6. Ao receber o recado deles no palco do programa de Luciano Huck, Alexandre Nero comentou como eles mudaram sua vida drasticamente. Veja a declaração aqui!