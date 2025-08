Alexandre Nero nega realização de procedimentos estéticos

O ator Alexandre Nero, que faz o Marco Aurélio em Vale Tudo, fala sobre como cuida da beleza e da boa forma em sua rotina

O ator Alexandre Nero (55), que interpreta o vilão Marco Aurélio em Vale Tudo, resolveu colocar um ponto final nos rumores sobre sua aparência. Galã da novela das 9 da Globo, ele foi alvo de comentários de que poderia ter feito procedimentos estéticos nos últimos tempos. Porém, o artista negou tudo.

Em entrevista na revista GQ, o artista negou os rumores sobre a realização de procedimentos estéticos e criticou a maneira como as pessoas são julgadas nas redes sociais. “As pessoas pensam que fiz Botox, implante capilar. Acho cruel falarem da aparência dos outros dessejeito”, respondeu Alexandre.

Para cuidar de sua beleza e boa forma, o artista contou que mantém uma rotina constante de exercícios há sete anos, e também equilibra entre treinos de musculação e core, ao menos duas ou três vezes na semana. Ele segue uma dieta baixa em carboidratos e realiza exames e consultas regulares com um endocrinologista.

O ator reconheceu seus privilégios para manter uma boa aparência e uma saúde estável, e é grato por estar desta forma em sua idade. “Academia, creme de rosto, alimentação balanceada... Tudo isso tem a ver com privilégio e dinheiro. Não me cuidava antes porque também não tinha grana, era um artista fodido. Por sorte, cheguei a essa idade com privilégios”, afirmou Alexandre.

Médico explica crise de Alexandre Nero

Em 2023, Alexandre Nero relatou sentir diversas dores ao ser diagnosticado com uma crise renal, que obrigou o ator a se afastar das gravações da novela Travessia, da rede Globo. A CARAS Brasil entrevistou o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, a fim de compreender mais do assunto.

O médico explicou que a crise renal normalmente é causada por um cálculo renal. “O rim tem uma inervação em volta da sua cápsula, que quando há uma dilatação causada por uma questão obstrutiva, ele dá uma dilatação e a dor é muito intensa. Geralmente é uma dor de alta intensidade, de um lado das costas e com irradiação para a barriga, o abdômen e, na maioria das vezes, os pacientes precisam procurar um atendimento médico de urgência para tomar um analgésico, para tirar a dor”, afirmou o doutor.

