Alexandre Nero se emociona com declaração da esposa e dos filhos: 'Vivia na sarjeta'

No Domingão com Huck, Alexandre Nero se emociona ao receber homenagem da mulher e dos herdeiros; ator contou como eles salvaram sua vida

O ator Alexandre Nero se emocionou no palco do Domingão com Huck ao receber uma declaração de sua família. No ar no remake de Vale Tudo como Marco Aurélio, personagem que está sendo o "malvado favorito" do público, o famoso foi surpreendido com uma homenagem da esposa e dos filhos.

Casado desde 2015 com Karen Brusttolin, o galã teve dois filhos, Noa, de 9 anos, e Inã, de 6. Ao receber o recado deles no palco do programa de Luciano Huck, Alexandre Nero comentou como eles mudaram sua vida drasticamente.

"Dizer o quanto a gente te admira, o quanto a gente tem orgulho da sua trajetória, nós aqui de casa, sabemos o tanto que você se dedica todos os dias, que se entrega a cada trabalho e é lindo de ver o resultado que a gente está vendo hoje com seu personagem, a gente sabe o quanto você estuda, a gente tem muito, muito, orgulho de você e te ver na TV fazendo esse sucesso, ver as pessoas, a repercussão que está tendo, é tudo mérito da sua dedicação", começou a esposa enaltecendo o amado.

Em seguida, a figurinista apareceu com os herdeiros. "Papai, te amo. Você é o meu malvado favorito", falou o primogênito Noa sendo seguido pelo caçula. "Esses meninos mudaram a minha vida. Eu vivia na sarjeta, no lixo... e isso me tirou assim", brincou sobre eles terem transformado sua vida. "Foram meus bombeiros", completou ele.

Ainda no palco da atração, Alexandre Nero cantou e mostrou seu talento com a música. Ele também divertiu o público com o jeito de Marco Aurélio, de implicar com looks monocromáticos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Alexandre Nero abre álbum de fotos de viagem em família

Discreto, Alexandre Nero costuma fazer raras publicações em família. Em 2023, o ator compartilhou em suas redes sociais registros de seu tempo livre em uma viagem ao lado da esposa, Karen Brusttolin, e seus dois filhos, Noá e Inã.

Sem revelar o destino, Alexandre abriu o álbum de fotos da viagem para seus seguidores. No Instagram, ele publicou diversos cliques se divertindo com seus filhos, com direito a visita à cachoeira, passeio de cavalo, jogo de futebol, piquenique, sessões de violão e festa Halloween; confira detalhes!

