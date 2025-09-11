Como está o filho de Eliza Samudio? Ele segue carreira no futebol como goleiro

Bruninho Samudio, filho da modelo Eliza Samudio, escolheu o futebol como profissão e se tornou goleiro do Botafogo; saiba como ele está

O jovem Bruninho Samudio, de 15 anos atualmente, ficou conhecido nacionalmente ainda durante a gravidez da mãe, Eliza Samudio. Após a morte da modelo, que desapareceu em 2010 e não teve o corpo localizado até os dias de hoje, o menino passou a ser criado pela avó materna, Sônia Moura.

Desde pequeno, Bruninho já demonstrava grande paixão pelo futebol e, aos 14 anos, o adolescente passou a seguir o esporte como profissão. Considerado como um dos mais promissores de sua geração por olheiros de futebol, ele atuou como goleiro no Athletico-PR em 2023.

Em julho do ano seguinte, o filho de Eliza Samudio assinou contrato com o Botafogo e entrou em campo defendendo o clube nas categorias sub-14 e sub-15. Na época, a novidade foi compartilhada pelo jovem através das redes sociais. Agora, em setembro de 2025, Bruninho foi convocado pela terceira vez para a Seleção Brasileira sub-15.

A notícia foi revelada através da lista divulgada pela Confederação de Futebol (CBF), no dia 5 de setembro, e também foi celebrada pelo atleta em seu perfil oficial: " Mais uma vez tendo essa honra. Pronto para representar a Seleção Brasileira no Sulamericano. Ciente da responsabilidade e empolgado pelo que está por vir. Vamos com tudo ", escreveu o goleiro.

A avó de Bruninho, dona Sônia Moura, também comemorou a nova conquista do neto: "Que emoção ver isso! É incrível ver você crescendo e se destacando no futebol, a terceira convocação para seleção brasileira é um reconhecimento do seu esforço e dedicação, estou muito orgulhosa de você e ansiosa para ver seus próximos passos no esporte. O caminho até aqui não foi fácil, mas a cada obstáculo superado tornou a conquista ainda mais gratificante ", declarou a mãe de Eliza.

O adolescente, vale lembrar, é filho de Eliza Samudio com Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, condenado a 22 anos e três meses pelo crime contra a modelo. Bruninho não mantém contato com o pai e já declarou publicamente que não deseja uma aproximação.

O que aconteceu com Eliza Samudio?

Desaparecida desde 2010, o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado. A jovem, de apenas 25 anos, havia acabado de dar à luz Bruninho, fruto de um breve relacionamento com Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo na época dos fatos. Para a Justiça, o ex-atleta orquestrou o sequestro e assassinato da moça.

Em 2013, o ex-goleiro do Flamengo foi condenado a 22 anos e três meses pelo crime contra Eliza Samudio. Bruno Fernandes recebeu o primeiro habeas corpus em fevereiro de 2017, mas retornou à prisão após dois meses devido a uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal.

Em julho de 2019, ele ingressou ao regime semiaberto e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.

