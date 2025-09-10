Filho de Eliza Samudio, Bruninho é convocado para Seleção Brasileira sub-15

Goleiro do Botafogo, o jovem Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio, celebrou sua terceira convocação para a Seleção Brasileira sub-15

Filho de Eliza Samudio, Bruninho Samudio, de 15 anos, celebrou uma nova etapa em sua carreira profissional no futebol. O jovem, que atua como goleiro no time do Botafogo, foi convocado pela terceira vez para integrar a Seleção Brasileira sub-15. A novidade foi revelada através da lista divulgada pela Confederação de Futebol (CBF), no dia 5 de setembro.

Com isso, Bruninho estará presente na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, que será realizado em Assunção, no Paraguai, entre os dias 26 de setembro e 6 de outubro. Antes da competição, o goleiro e os demais convocados passarão por um treinamento em Palmas, no Tocantins, no Centro de Desenvolvimento do Futebol, inaugurado recentemente pela CBF.

Por meio das redes sociais, o atleta celebrou a conquista: " Mais uma vez tendo essa honra. Pronto para representar a Seleção Brasileira no Sulamericano. Ciente da responsabilidade e empolgado pelo que está por vir. Vamos com tudo ", escreveu o goleiro. A notícia também foi comemorada por dona Sônia Moura, avó materna de Bruninho Samudio.

"Que emoção ver isso! É incrível ver você crescendo e se destacando no futebol, a terceira convocação para seleção brasileira é um reconhecimento do seu esforço e dedicação, estou muito orgulhosa de você e ansiosa para ver seus próximos passos no esporte. O caminho até aqui não foi fácil, mas a cada obstáculo superado tornou a conquista ainda mais gratificante ", declarou Sônia Moura.

"A perseverança e a sua determinação foram fundamentais para chegar onde você está agora. Continue firme nos seus objetivos. PARABÉNS! Que Deus abençoe sua jornada", completou a avó de Bruninho Samudio. Vale lembrar que ela é a tutora legal do jovem desde a morte de Eliza Samudio, ocorrida em 2010.

O que aconteceu com Eliza Samudio?

Desaparecida desde 2010, o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado. A jovem, de apenas 25 anos na época, havia acabado de dar à luz Bruninho, fruto de um breve relacionamento com Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo na época dos fatos. Para a Justiça, o ex-atleta orquestrou o sequestro e assassinato da moça.

Em 2013, o ex-goleiro do Flamengo foi condenado a 22 anos e três meses pelo crime contra Eliza Samudio. Bruno Fernandes recebeu o primeiro habeas corpus em fevereiro de 2017, mas retornou à prisão após dois meses devido a uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal.

Em julho de 2019, ele ingressou ao regime semiaberto e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional. Bruno Fernandes não possui contato com o filho, Bruninho.

Mãe de Eliza Samudio recebe pertences da filha 15 anos após crime

Recentemente, a mãe da modelo Eliza Samudio, Sônia Fátima Moura, revelou nas redes sociais que finalmente recebeu os pertences pessoais da filha, que estavam sob custódia da Justiça. Entre os objetos, estão um par de sandálias, óculos escuros e uma carteira com a foto de Bruninho, filho da modelo, que hoje tem 15 anos.

"Depois de 15 anos de espera, na esperança de encontrar seus restos mortais, o que a justiça me devolveu são esses objetos da Eliza. Ter esses objetos em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado, a dor continua é tão intensa, tão crua. Tenho vivo em minha memória cada gesto seu. Esses objetos são como um pedaço seu, um pedaço de mim, é difícil acreditar que vc se foi há tanto tempo, e de uma forma tão cruel e covarde”, iniciou ela.

E continuou: "A dor da partida de quem amamos é uma ferida que nunca fecha completamente, é como se uma parte de nós tivesse sido arrancada,deixando um vazio que ecoa em cada momento, a saudade é uma presença constante uma sombra que me acompanha em cada passo meu, mas foi nessa dor que encontrei forças para seguir, a dor nunca vai embora eu aprendi viver com ela e carrego comigo as suas melhores lembranças"; saiba mais detalhes!

