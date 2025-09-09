Afonso merece um final feliz com Solange em Vale Tudo: enquete surpreende

Em enquete da CARAS Brasil, público apoia que Afonso receba a cura de doença e tenha um final feliz com Solange e os filhos
Afonso (Humberto Carrão) vive um dos momentos mais delicados de Vale Tudo. Lutando contra uma leucemia e em busca de um doador compatível, o personagem conquistou a torcida do público. Mas afinal, será que ele merece se curar e ter um final feliz?
Para responder a essa pergunta, a CARAS Brasilabriu uma enquete com os fãs da novela. O resultado não deixou dúvidas: 95,12% acreditam que Afonso deve terminar a trama ao lado de Solange e dos filhos, vivendo um desfecho emocionante. Apenas 4,88% defenderam um rumo mais realista, sem finais idealizados.
Afonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo?
- Sim! Ele merece um final feliz ao lado de Solange e dos filhos
- Não! A novela precisa de um desfecho realista
- Ainda não sei! Prefiro esperar para ver como a história se desenrola
O ator Humberto Carrão contou que o final do personagem ainda está em aberto. Em entrevista ao Fantástico, ele afirmou: "O final ainda não está totalmente definido", disse o artista, aumentando a curiosidade dos telespectadores.
Na primeira versão de Vale Tudo (1988), interpretado por Cássio Gabus Mendes, Afonso não enfrentava uma doença grave. Seu drama era centrado em conflitos familiares e na disputa pela herança da TCA.
Ainda assim, o personagem conquistou um final feliz. Ele se casou com Solange (Lídia Brondi) e os dois aguardavam a chegada de um filho, encerrando a trama de forma romântica.
A grande dúvida é se a nova adaptação repetirá o desfecho original ou trará uma reviravolta inédita. O que se sabe até agora é que os fãs estão unidos em um só desejo: ver Afonso superar a doença e construir uma vida plena ao lado de Solange.
