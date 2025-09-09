CARAS Brasil
  Afonso merece um final feliz com Solange em Vale Tudo: enquete surpreende
Enquetes / Entenda!

Afonso merece um final feliz com Solange em Vale Tudo: enquete surpreende

Em enquete da CARAS Brasil, público apoia que Afonso receba a cura de doença e tenha um final feliz com Solange e os filhos

CARAS Brasil Publicado em 09/09/2025, às 11h50

Afonso (Humberto Carrão) vive um dos momentos mais delicados de Vale Tudo. Lutando contra uma leucemia e em busca de um doador compatível, o personagem conquistou a torcida do público. Mas afinal, será que ele merece se curar e ter um final feliz?

Para responder a essa pergunta, a CARAS Brasilabriu uma enquete com os fãs da novela. O resultado não deixou dúvidas: 95,12% acreditam que Afonso deve terminar a trama ao lado de Solange e dos filhos, vivendo um desfecho emocionante. Apenas 4,88% defenderam um rumo mais realista, sem finais idealizados.

Afonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo?

  • Sim! Ele merece um final feliz ao lado de Solange e dos filhos
  • Não! A novela precisa de um desfecho realista
  • Ainda não sei! Prefiro esperar para ver como a história se desenrola

O que já foi revelado sobre o destino de Afonso?

O ator Humberto Carrão contou que o final do personagem ainda está em aberto. Em entrevista ao Fantástico, ele afirmou: "O final ainda não está totalmente definido", disse o artista, aumentando a curiosidade dos telespectadores.

O desfecho de Afonso na versão original

Na primeira versão de Vale Tudo (1988), interpretado por Cássio Gabus Mendes, Afonso não enfrentava uma doença grave. Seu drama era centrado em conflitos familiares e na disputa pela herança da TCA.

Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, impressiona ao surgir grávida

Ainda assim, o personagem conquistou um final feliz. Ele se casou com Solange (Lídia Brondi) e os dois aguardavam a chegada de um filho, encerrando a trama de forma romântica.

Remake seguirá o mesmo rumo?

A grande dúvida é se a nova adaptação repetirá o desfecho original ou trará uma reviravolta inédita. O que se sabe até agora é que os fãs estão unidos em um só desejo: ver Afonso superar a doença e construir uma vida plena ao lado de Solange.

Afonso e Solange em Vale Tudo - Foto: Globo
