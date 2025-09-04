CARAS Brasil
  2. Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, impressiona ao surgir grávida
Atualidades

Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, impressiona ao surgir grávida

Interpretando a Solange de Vale Tudo, Alice Wegmann chama a atenção ao surgir caracterizada de grávida para sua personagem

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 08h21

Alice Wegmann impressiona ao surgir grávida
Alice Wegmann impressiona ao surgir grávida - Reprodução/Instagram

A atriz Alice Wegmann mostrou mais um momento de sua personagem Solange, de Vale Tudo, na rede social. Nesta quarta-feira, 03, a famosa postou um vídeo caracterizada da moça, que está grávida de gêmeos, e encantou ao surgir com a barriguinha.

Esperando uma duplinha com Afonso (Humberto Carrão), a ruivinha nos próximos capítulos aparecerá com o volume no abdômen. A intérprete da moça então mostrou como ficará gestante e impressionou o público.

"Levando os chériezinhos pra caminhar", escreveu na legenda brincando com o apelido que deu para os bebês, usando o bordão da personagem. Nos comentários, os seguidores reagiram. "Os gêmeos mais ricos do Brasil estão crescendo", falaram. "Ficou linda grávida", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, Alice Wegmann compartilhou mais um momento de caracterização e revelou como funciona a roupa para "ficar grávida".

Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo

A atriz Alice Wegmann surpreendeu ao mostrar como foi a prova de cabelo para Solange, do remake de Vale Tudo. Nesta segunda-feira, 01, faltando um mês para acabar a novela, a global revelou algumas das opções que experimentou e chamou a atenção.

Antes de ficar com o corte atual, a artista fez alguns testes de visuais semelhantes e mostrou como o que ela está foi o que mais combinou com ela.

"Mostrei a prova de figurino… agora mostro a prova da caracterização! Colocamos algumas perucas pra testar o corte da Chérie… mas nenhum deles encaixou tão perfeito pra ela quanto esse de agora! a franjinha sempre foi meu pedido inicial… é a cara dela, mas modernizamos um pouco encurtando os fios acima do ombro também, pra não igualar a primeira versão de 88. legal, né? Marcelo Dias, Mary, Rebeca Cobucci e todo o time de cabelo e make, vocês são maravilhosos", escreveu na legenda. Veja os cabelos aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

