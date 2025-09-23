Atriz de Vale Tudo é escolhida dona do melhor look da festa de Carolina Dieckmmann; saiba quem

A atriz Carolina Dieckmmann (47) reuniu um verdadeiro time de famosos no último domingo, 21, para celebrar seu aniversário no Rio de Janeiro. Uma das artistas convidadas para a ocasião se destacou e teve o look escolhido como o melhor do evento, para os leitores da CARAS Brasil. Saiba quem foi a seguir!

ATRIZ É ESCOLHIDA COMO DONA DO MELHOR LOOK

A festa contou com nomes como Alice Wegmann (29), Debora Bloch (62), Taís Araujo (46) e Humberto Carrão (34), colegas de trabalho de Carolina Dieckmmann , com quem divide o set de Vale Tudo (Globo). Além deles, nomes como Camila Queiroz (32), Klebber Toledo (39), Luciano Huck (54) e Angélica (51) também estiveram presentes.

Foi justamente do elenco da novela das 21h que o público elegeu a atriz dona do melhor look. De acordo com os resultados parciais da enquete, Taís Araujo foi a celebridade melhor vestida na ocasião, conquistando 32% dos votos do público. Na sequência, Paolla Oliveira (43) recebeu 21% das escolhas.

Leia também: Carolina Dieckmmann fala sobre vida reservada: ‘Formei uma família avessa à exposição’

Já a aniversariante ficou em terceiro lugar, recebendo 11% dos votos do público, empatada com Debora Bloch e os casais Luciano Huck e Angélica, e Camila Queiroz e Klebber Toledo. Antes da festa, a atriz também usou seu perfil do Instagram para compartilhar uma reflexão sobre a chegada do novo ciclo.

“47 e avante. Que a vida siga sendo esse sonho mesmo quando eu to acordada; acho que mesmo quando tá ruim, tá bom… Porque sempre vejo o copo meio cheio, sabe?“, começou. “E no fundo, quero continuar assim, preservando toda inocência possível, entregando lealdade e gargalhadas, sinceridade com cada vez mais doçura, melhorando em mim tudo que posso, e tentando deixar cada canto q eu entro melhor do que antes. Sobretudo, que o amor siga sendo meu norte.”

“E no mais, que eu nunca caiba em caixas, apenas nas minhas calças… Amém. Ao meu amor Tiago, meus filhos Davi e José, e cada um dos meus amigos; agradeço por me inspirarem e compartilharem comigo o melhor da vida. Aos meus fãs, toda a gratidão que não se conta, apenas se sente. Beijo, Carol“, finalizou.

SIGA VOTANDO PARA O MELHOR LOOK DO ANIVERSÁRIO DE CAROLINA DIECKMMANN

Quem usou o melhor look? Carolina Dieckmmann

Alice Wegmann

Amora Mautner

Taís Araujo

Ingrid Guimarães

João Vicente de Castro

Marina Moschen

Camila Queiroz e Klebber Toledo

Thaila Ayala e Renato Góes

Paolla Oliveira

Humberto Carrão

Lucas Leto

Sheron Menezzes

Luciano Huck e Angélica

Debora Bloch View Results

Loading ... Loading ...

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAROLINA DIECKMMANN EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: