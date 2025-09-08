Afonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine

O destino de Afonso em Vale Tudo segue em aberto, mas o que você espera que aconteça com o personagem? Opine na enquete

O personagem Afonso, vivido por Humberto Carrão no remake de Vale Tudo, tem emocionado o público com sua trajetória marcada por luta e superação. Na novela, ele enfrenta uma dura batalha contra o câncer, enquanto protagoniza cenas comoventes ao lado de Solange (Alice Wegmann). A grande dúvida que movimenta os fãs é: qual será o destino dele?

O que já se sabe sobre o final de Afonso

Em entrevista ao Fantástico, Humberto Carrão contou que o desfecho de seu personagem ainda não está fechado. Segundo ele: "O final ainda não está totalmente definido".

Apesar disso, alguns colunistas já especulam que Afonso pode sobreviver. A questão permanece em aberto e divide opiniões: será que a autora Manuela Dias vai escrever um final feliz para o filho de Odete Roitman (Debora Bloch)?

Como foi o destino de Afonso na versão original?

Na primeira versão de Vale Tudo (1988), Afonso foi interpretado por Cássio Gabus Mendes. Diferente da nova trama, ele não enfrentava uma doença grave , mas sim dilemas familiares. Seu arco se concentrou em disputas pela herança da TCA e conflitos internos.

No entanto, o personagem teve um final feliz ao lado de Solange (Lídia Brondi): eles se casaram e esperavam um filho, encerrando a novela com um dos desfechos mais românticos da trama.

Agora, resta saber se o remake seguirá a mesma linha ou se apresentará uma reviravolta inédita.

