Afonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine

O destino de Afonso em Vale Tudo segue em aberto, mas o que você espera que aconteça com o personagem? Opine na enquete
O personagem Afonso, vivido por Humberto Carrão no remake de Vale Tudo, tem emocionado o público com sua trajetória marcada por luta e superação. Na novela, ele enfrenta uma dura batalha contra o câncer, enquanto protagoniza cenas comoventes ao lado de Solange (Alice Wegmann). A grande dúvida que movimenta os fãs é: qual será o destino dele?
Em entrevista ao Fantástico, Humberto Carrão contou que o desfecho de seu personagem ainda não está fechado. Segundo ele: "O final ainda não está totalmente definido".
Apesar disso, alguns colunistas já especulam que Afonso pode sobreviver. A questão permanece em aberto e divide opiniões: será que a autora Manuela Dias vai escrever um final feliz para o filho de Odete Roitman (Debora Bloch)?
Afonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo?
- Sim! Ele merece um final feliz ao lado de Solange e dos filhos
- Não! A novela precisa de um desfecho realista
- Ainda não sei! Prefiro esperar para ver como a história se desenrola
Na primeira versão de Vale Tudo (1988), Afonso foi interpretado por Cássio Gabus Mendes. Diferente da nova trama, ele não enfrentava uma doença grave, mas sim dilemas familiares. Seu arco se concentrou em disputas pela herança da TCA e conflitos internos.
No entanto, o personagem teve um final feliz ao lado de Solange (Lídia Brondi): eles se casaram e esperavam um filho, encerrando a novela com um dos desfechos mais românticos da trama.
Agora, resta saber se o remake seguirá a mesma linha ou se apresentará uma reviravolta inédita.
