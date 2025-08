Thais Fersoza e Michel Teló prestam homenagem emocionante à filha mais velha

Ela cresceu! Primogênita de Thais Fersoza e Michel Teló, Melinda ganhou uma bela declaração dos pais em seu aniversário de 9 anos; veja

Dia de festa na casa de Thais Fersoza e Michel Teló! Nesta sexta-feira, 1º, o casal prestou uma bela homenagem à filha mais velha, Melinda, que está completando 9 anos de vida. Em uma publicação conjunta, a atriz e o cantor destacaram as qualidades e o jeito meigo da herdeira.

Para ilustrar a declaração emocionante, Thais e Michel selecionaram diversas fotos antigas e recentes da pequena, incluindo registros do dia de seu nascimento, e as reuniram em um vídeo especial.

" Ela é nossa luz! Nosso amor da vida! Nossa menina amorosa que tem um jeitinho único e muito especial. Seu olhar atento e gentil pro mundo e pra todos que te cercam nos emociona, nos encanta e nos faz aprender a cada dia! A gente ama a forma como você se expressa, como você sempre faz tudo ser mais especial!", iniciou o casal na legenda.

"Como pode ser tão generosa… tão delicada e forte ao mesmo tempo! Seu coração é diferenciado meu amor… Nosso maior sonho realizado! Que Deus continue te abençoando, iluminando e guiando seu caminho! A gente te ama infinito! Com todo nosso coração… nossa menina… nossa princesa… nossa tutu!!!!", completaram os dois.

Vale lembrar que além de Melinda, Thais Fersoza e Michel Teló também são pais do pequeno Teodoro, que completou 8 anos no dia 25 de julho. O casal, inclusive, preparou um festão no último fim de semana, com dois temas diferentes, para celebrar o aniversário dos dois filhos de forma conjunta.

Confira a homenagem de Thais e Michel Teló para a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

A viagem em família de Thais Fersoza e Michel Teló

Recentemente, Thais Fersoza encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos de sua família. A atriz e apresentadora curtiu as férias de julho em uma fazenda ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e dos dois filhos, Melinda, de 9 anos, e Teodoro, de 8, e chamou a atenção ao posar com eles em um belo cenário.

Além disso, Fersoza mostrou os herdeiros aproveitando a natureza e também com coelhos. Ao publicar as imagens no feed do Instagram, a famosa celebrou o momento de lazer em família. "Bom dia diretamente da fazenda… nosso paraíso na terra. Natureza, animais, família, amigos que são família e muito amor pra essa sexta-feira!", escreveu ela na legenda da publicação; confira os registros!

Leia também: Thais Fersoza comemora o aniversário do sobrinho: 'Mascotinho do amor'