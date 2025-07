Thais Fersoza abre álbum de fotos de viagem em família: 'Paraíso na terra'

A atriz e apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar sua viagem de férias com o marido e os filhos

Thais Fersoza encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar novas fotos de sua família.

A atriz e apresentadora está curtindo as férias em uma fazenda ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e dos dois filhos, Melinda, de oito anos, e Theodoro, de sete, e chamou a atenção ao posar com eles em um belo cenário.

Além disso, Fersoza mostrou os herdeiros aproveitando a natureza e também com coelhos. Ao publicar as imagens no feed do Instagram, a famosa celebrou o momento de lazer em família. "Bom dia diretamente da fazenda… nosso paraíso na terra. Natureza, animais, família, amigos que são família e muito amor pra essa sexta-feira!", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu vários comentários dos internautas. "Que delícia", disse uma seguidora. "Que lugar mais lindo", escreveu outra. "Que delícia, momentos que ficam o sempre. Aproveitem", falou uma fã. "Família linda", comentou mais uma.

Confira:

Thais Fersoza passa por susto ao sofrer acidente doméstico

A atriz Thais Fersoza relatou, em um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, o susto que viveu após se acidentar em casa durante a madrugada. Isso porque a esposa do cantor Michel Teló bateu o dedinho do pé direito em um móvel. O acidente doméstico não gerou fratura.

"Na base do gelo. Dei uma topada de madrugada com o dedinho que achei que eu tinha acordado a casa inteira. Aquela dor que vem do útero, sabe? Gente, olha, não quebrou? Não quebrou, mas não sei explicar o que está o meu dedinho", disse. Após detalhar o episódio, ela publicou uma foto da região do corpo acidentado e desabafou: "Sigo na luta", escreveu. Confira!

