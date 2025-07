Filho de Thais Fersoza e Michel Teló ganha bolo personalizado em seu aniversário; veja

O filho da atriz Thais Fersoza e do cantor Michel Teló, Teodoro, está completando oito anos nesta sexta-feira, 25, e ganhou um bolo personalizado

O filho da atriz Thais Fersoza e do cantor Michel Teló, Teodoro, está completando oito anos nesta sexta-feira, 25. Para comemorar a data especial, o pequeno escolheu um bolo com o tema 'Minecraft', que foi compartilhado pela mamãe coruja em uma publicação nas redes sociais.

A imagem mostra um bolo temático de Minecraft, decorado com personagens do jogo, incluindo o Steve, um porquinho rosa e blocos pixelados característicos do universo do game. Na frente do bolo, foi adicionada uma placa azul com o nome Teodoro em letras pretas e destacadas.

Ao compartilhar a imagem, Thais adicionou na legenda: "Um dia muito feliz!!!! Teodoro faz 8!!!!". Vale lembrar que Michel Teló e Thais Fersoza também são pais de Melinda, de oito anos.

Filho de Michel Teló e Thais Fersoza completa 8 anos - Foto: Instagram

Homenagem de Thais Fersoza

No feed de seu perfil, Thais Fersoza também compartilhou uma declaração para o filho. "Ele é o amor da nossa vida! Nosso gurizão bom de prosa! Com um jeitinho único que conquista a todos por onde passa. Ele é divertido, amoroso, curioso, apaixonante, criativo.. a gente ama a maneira como você enxerga o mundo!", iniciou ela.

E complementou: "Nosso maior sonho realizado! E o dia vai ser mto especial por aqui!!!! Que Deus continue sempre te protegendo, abençoando e guiando seu caminho! A gente te ama infinito! 200!!!!!!!"

Nos comentários, fãs e amigos deixaram mensagens carinhosas. "Parabéns, Teodoro! que Deus te abençoe feliz aniversário lindo", falou uma. "Felicidades Theo!!!Saúde e muitas bênçãos!!!", disse outra. "Parabéns, Teodoro! felicidades, muita saúde e que Papai do céu continue abençoando sua vida", escreveu uma terceira pessoa.

