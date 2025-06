Samara Felippo faz profunda reflexão em aniversário de 16 anos da filha

A atriz Samara Felippo refletiu sobre o crescimento da filha mais velha e os desafios que a esperam no futuro: 'Nem sempre será assim'

Dia muito especial na casa de Samara Felippo! A atriz iniciou esta quarta-feira, 25, com uma profunda reflexão a respeito do crescimento da filha mais velha, Alicia, que está completando 16 anos de vida. A adolescente é fruto de seu antigo casamento com o jogador de basquete Leandro Barbosa.

Por meio das redes sociais, Samara publicou um vídeo com diversos registros recentes e antigos da herdeira e aproveitou a data comemorativa para falar sobre os desafios que aguardam a jovem daqui para frente.

" É filha, crescer dói né. Temos falado muito disso nas nossas últimas conversas. E como é bom conversar com você e ver você crescer. A regra é clara, não querer se encaixar no que os outros esperam de você. Descobrir o que você não quer pra sua vida. E o que te dá prazer. Precisamos encontrar o que é libertador pra gente", iniciou a artista na legenda.

" Chegamos aos 16. As responsabilidades que crescem, a vida que infelizmente fica um pouco mais pesada, mais séria. Agora você já vota e saiba que isso é tremenda responsabilidade, mesmo que você ainda ache isso chato. A construção de uma maturidade pra lidar com as consequências das nossas escolhas. A revelação de que alguns amigos não são tão amigos assim. As paixões, o frio na barriga, o medo", continuou.

Por fim, Samara Felippo deixou seus votos de felicitações à primogênita: "Descobertas, dúvidas e um mundo se abrindo pra você. Te desejo um caminho gentil e amoroso. Mas nem sempre será assim. Já passamos por tantas coisas… e tem tanto pela frente ainda, e como é bom ter tanto pra viver. Com conhecimento, porque ele liberta filha. [...] Coração, braços, colo, corpo e alma abertos pra você. Que a gente continue uma ensinando a outra e quero dançar muito mais com você! Feliz aniversário", concluiu a atriz.

Além de Alicia, Samara Felippo também é mãe de Lara, que completou 12 anos em maio e também ganhou uma bela homenagem de aniversário da famosa.

