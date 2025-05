Samara Felippo desabafa ao relembrar descoberta de traição: 'Frustrada'

A atriz Samara Felippo abriu o coração ao revelar como se sentiu após descobrir uma traição em seu antigo casamento

A atriz Samara Felippo abriu o coração ao falar sobre um período bastante delicado de sua vida pessoal vivido no passado. Em entrevista ao podcast 'Além do Espelho', a artista recordou a descoberta de uma traição em seu antigo casamento.

A famosa, que viveu uma relação de 5 anos com o jogador de basquete Leandro Barbosa, contou que sua vida mudou quando decidiu deixar o Brasil para acompanhar o então marido, que jogava no Phoenix Suns, time da NBA. Na época, Samara passou a morar na capital do estado do Arizona, nos Estados Unidos.

"Só que, morando lá, eu descobri minha primeira traição. Uma porrada na minha cara, uma traição bisonha, horrorosa, que eu nunca falei muito na mídia", declarou ela. Em seguida, a atriz contou que, apesar de possuir provas da infidelidade, o ex-marido negou a situação.

"Eu tenho provas, não tinha como negar. Eram e-mails e e-mails de trocas com mulheres. Mesmo assim, ele negava. Todos eles negam. Me senti um lixo. Traída, jogada em um lugar onde eu não sabia como sair. Movida por uma raiva, um ódio. Frustrada, porque parece que a culpa foi minha. A Alícia [filha mais velha] não tinha nem 10 meses. Presa em uma cidade que eu nem sabia como ir embora", desabafou.

Por fim, Samara Felippo relatou que chegou a perdoar e retomar a união, mas que tudo mudou após o episódio. "Sentia muito medo do futuro. Fui no fluxo, indo. Estava tudo bem, mas de repente, vi que não estava tudo bem", declarou. O fim do casamento entre a atriz e o ex-marido, que são pais de duas meninas, foi oficializado em 2013.

O novo relacionamento de Samara Felippo

Atualmente, Samara Felippo possui um relacionamento aberto com o humorista Elidio Sanna. Durante participação no podcast Louva a Deusa, ela falou sobre os acordo que tem com o namorado e classificou sua união como monogâmica, mas aberta.

"Eu não acredito em fidelidade. Para mim, ninguém é fiel. Eu acho muito difícil alguém ter desejo por uma pessoa só a vida inteira. Eu acredito em lealdade", analisou a artista. Em seguida, ela falou sobre a possibilidade de se apaixonar por outras pessoas; confira mais detalhes!

