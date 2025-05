Samara Felippo abre o coração no aniversário da filha caçula: 'Mudou minha vida'

A atriz Samara Felippo comemorou o aniversário de 12 anos de sua filha caçula, Lara, com uma bela homenagem nas redes sociais

Samara Felippo usou as redes sociais neste domingo, 25, para prestar uma homenagem especial para sua filha caçula, Lara, que completou 12 anos. Em seu perfil, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da herdeira, incluindo dela bem pequeninha, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é dia dessa garota! Minha caçula, meu amor. Que fase hein Lara!? Que fase! 12 anos que sou sua mãe. Ha 12 anos que você mudou minha vida com sua chegada, e eu te garanto filha, mudou radicalmente e infinitamente pra melhor. Cresci tanto, aprendi tanto com você. E sigo aprendendo. Vamos juntas?", disse ela no começo do texto.

"Eu vou escrever o que li num post: Educando minha filha pra ser ousada, corajosa e independente e enlouquecendo com o fato dela ser ousada, corajosa, independente e INCRÍVEL! (O Incrível foi por minha parte). Só vai meu amor, só vai… você é o máximo. Inteligente, linda, divertida e genial. Sou colo, casa, amor e acolhimento enquanto eu estiver aqui. Feliz 12 anos", finalizou.

Lara é fruto do relacionamento de Samara Felippo com o ex-jogador de basquete Leandrinho. Os dois também são pais de Alícia, de 15 anos.

Confira:

Samara Felipe presta homenagem no aniversário da filha - Foto: Instagram

Samara Felippo desabafa ao relembrar descoberta de traição

A atriz Samara Felippo abriu o coração ao falar sobre um período bastante delicado de sua vida pessoal vivido no passado. Em entrevista ao podcast 'Além do Espelho', de Karina Saib, a artista recordou a descoberta de uma traição em seu antigo casamento.

"Só que, morando lá, eu descobri minha primeira traição. Uma porrada na minha cara, uma traição bisonha, horrorosa, que eu nunca falei muito na mídia. Eu tenho provas, não tinha como negar. Eram e-mails e e-mails de trocas com mulheres. Mesmo assim, ele negava. Todos eles negam. Me senti um lixo. Traída, jogada em um lugar onde eu não sabia como sair. Movida por uma raiva, um ódio. Frustrada, porque parece que a culpa foi minha. A Alícia [filha mais velha] não tinha nem 10 meses. Presa em uma cidade que eu nem sabia como ir embora (...)", disse ela em um trecho.

