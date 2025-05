Samara Felippo detona as mães de bebê reborn: ‘Tava engasgado’

Samara Felippo dá sua opinião sobre as mães de bebê reborn que pedem direitos como as mães de seres humanos: ‘Não, linda!'

A atriz Samara Felippo deu sua opinião sobre as mães de bebê reborn. Em um vídeo nas redes sociais, ela ironizou os cuidados com uma boneca e aproveitou para detonar quem pede direitos como se fossem mães de seres humanos.

Na legenda do post, ela disse que não concorda com as reivindicações das mães de reborn. "Se você gosta de brincar de boneca, quer ser lúdica, infantil, suprir um vazio emocional com um boneco de silicone, ok. Agora, achar que uma mãe de reborn tem direitos que uma gestante ou mãe real tem, não, amor! Não, linda!", disse ela.

E completou: "Ninguém precisa levantar do assento pra você sentar porque está com reborn “no colo”, você não tem o direito de estacionar em vaga preferencial. E sem a menor necessidade de “Dia da Cegonha Reborn” e não, você não precisa entrar numa briga judicial pela “guarda” de um reborn. Meu Deus!!! E gastar dinheiro com produtos pra “cuidar” desse boneco, é não ter onde gastar seu dinheiro!!!".

Samara Felippo fala sobre a possibilidde de voltar às novelas

Em suas redes sociais, Samara Felippo opinou sobre o seu possível retorno para as novelas. A famosa revelou que tem muita vontade de voltar a atuar na TV. "Pretendo, sinto muita vontade e sinto muita saudade. Zero problema em falar nisso. Adoro, quero muito voltar. Alô produtores de elenco", disse ela.

Samara ainda contou que, além do dinheiro, gostaria de se conectar com a história do personagem. "Eu acho que maturidade traz muitas coisas. Acho que os dois contam, sem hipocrisia. Eu acho que vai depender muito do personagem que me oferecerem, acho que precisa fazer algum sentido para mim, e o dinheiro no bolso, quem não gosta?".

O último trabalho de Samara Felippo na TV foi uma participação especial na novela Vai Na Fé, exibida em 2023 pela Rede Globo. Na trama, ela interpretou Vera Caldas.

Por fim, ela desabafou: "Me julguem mas tava engasgado! Tenho empatia pra muita coisa, mas chegamos num limite! Me cancelem e depois já pra terapia!!".