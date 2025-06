Poliana Rocha manda recado para o enteado, Pedro Leonardo: 'Conte'

No aniversário do enteado, o cantor Pedro Leonardo, Poliana Rocha manda recado para ele e faz homenagem; veja o que ela disse

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez um declaração em sua rede social para o enteado, o cantor Pedro Leonardo. Em seus stories, a loira compartilhou uma foto com o filho de seu marido e a família dele, a esposa Thais Gebelein, e as filhas, Maria Sophia e Maria Vitória.

Com o clique tirado no último Natal, realizado na mansão de Virginia Fonseca e de Zé Felipe, que na época eram casados, a influenciadora digital desejou tudo de melhor para o enteado.

"Amo você e desejo saúde e infinitas bençãos na sua vida! Conte comigo sempre! Parabéns", escreveu a empresária.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha compartilhou mais uma de suas reflexões. Na ocasião, a famosa falou sobre quem é realmente da família.

Veja a declaração de Poliana Rocha para Pedro Leonardo:

Como Pedro Leonardo conheceu a esposa, Thais Gebelein

Casados há 15 anos, Thais contou para a CARAS como conheceu Pedro Leonardo e brincou ao dizer que nunca foi pedida em casamento oficialmente . Apesar disso, a arquiteta de formação diz que desde o primeiro beijo sentiu que estavam unidos.

"O conheci através de uma amiga, quando ela me chamou para passar Ano Novo em Goiânia, depois de muitos anos não dando certo, no ano de 2009/2010 deu e assim do aeroporto fomos em um churrasco na casa da avó da irmã dele, e lá nos conhecemos, em meio a amigos e roda de viola, eu adorava, aliás ainda amo!", declarou a nora de Leonardo.

Ao ser questionada sobre o pedido de casamento, ela revelou: "Não aconteceu, né? Tô esperando até hoje (risos) Brincadeira, hoje não tenho mais essa vontade de casar na Igreja, somos casados no papel, que por muitos anos foi somente uma união estável, porém, acredito que somos casados desde o dia do nosso primeiro beijo" . Saiba mais da história do casal aqui!