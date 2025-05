Esposa de Pedro Leonardo explica escolha de 'Maria' para os nomes das filhas

Em exclusiva para a CARAS, esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein, conta como escolheram os nomes das filhas, Maria Sophia e Maria Vitória

A esposa de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein, contou em conversa com a CARAS Digital como escolheram os nomes das filhas, Maria Sophia e Maria Vitória. Juntos desde 2010, o casal resolveu como chamariam as herdeiras após concordarem que ambos queriam o nome Maria.

A loira explicou que como um bom goiano, o herdeiro do sertanejo Leonardo, gostaria de um nome composto e foi então que ela disse que só aceitaria se colocassem Maria. Por coincidência, na família deles, há outras Marias. As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor.

"Pedro, como um bom goiano, gosta de nomes compostos, e antes de ficarmos grávidos eu falava que só aceitaria se fosse com Maria, e ele afirmou, 'Maria mesmo', aí eu já disse, 'escolho o segundo', e ele, 'mas também preciso gostar', e assim foi, para a segunda já sabíamos que seria Maria se fosse outra menina também, eu acho chique e deve virar tradição dos Costas, não acha?" , contou a influenciadora.

Formada em arquitetura, Thais Gebelein falou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como o acidente de Pedro Leonardo a fez mudar de carreira, saindo do mundo de sua formação para o digital, e também como foi receber a notícia tendo uma bebê. Na época, eles já tinham a primogênita, Maria Sophia.

Como Pedro Leonardo conheceu Thais

Casados há 15 anos, Thais contou para a CARAS como conheceu Pedro Leonardo e brincou ao dizer que nunca foi pedida em casamento oficialmente . Apesar disso, a arquiteta de formação diz que desde o primeiro beijo sentiu que estavam unidos.

"O conheci através de uma amiga, quando ela me chamou para passar Ano Novo em Goiânia, depois de muitos anos não dando certo, no ano de 2009/2010 deu e assim do aeroporto fomos em um churrasco na casa da avó da irmã dele, e lá nos conhecemos, em meio a amigos e roda de viola, eu adorava, aliás ainda amo!", declarou a nora de Leonardo.