Poliana Rocha faz reflexão sobre saber quem é 'família': 'É sobre'

Em nova reflexão na rede social, Poliana Rocha fala sobre conhecer quem são as pessoas após passar por dias difíceis; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou mais uma de suas reflexões na rede social. Nesta sexta-feira, 27, a loira postou um texto sobre conhecer as pessoas apenas nos momentos difíceis.

A mãe do cantor Zé Felipe então colocou o card em seus stories sobre saber quem é quem depois de situações complicadas. "Precisamos dos dias difíceis para saber quem é família, quem é amigo e quem é passageiro", publicou a loira.

Poliana Rocha então escreveu duas palavras para comentar a reflexão: "É sobre isso...", disse concordando.

Ainda nos últimos dias, a empresária estava se sentindo muito sozinha e desabafou para Leonardo sobre a situação. A eleita do sertanejo então foi surpreendida por ele com um presente especial para fazer companhia para ela.

Poliana Rocha abre o jogo sobre já ter mentido para Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo em seus stories na rede social sobre já ter mentido para o sertanejo. Nesta quinta-feira, 26, a famosa respondeu perguntas de seus seguidores e explicou se esconde algo do esposo.

A dúvida da pessoa surgiu após ver a loira no programa de Virginia Fonseca no SBT desconversando sobre já ter mentido para o amado. Poliana Rocha então comentou que fez aquilo para deixar o marido com "a pulga atrás da orelha", mas que não esconde coisas dele.

"Tenho pânico de mentiras, aquele dia foi só para deixar ele com uma pulguinha atrás da orelha, ele é muito seguro de mim! Só auê...", esclareceu a mãe de Zé Felipe.