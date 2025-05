Nicolas Prattes ganha bolo personalizado em aniversário de 28 anos

O ator Nicolas Prattes celebrou a chegada de seus 28 anos de vida em uma festinha intimista ao lado de familiares; veja fotos

Celebração na família de Nicolas Prattes! O ator, que completou 28 anos de vida no último domingo, 4, comemorou a data especial cercado de familiares diretamente de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Nicolas, que está de férias das telinhas desde que finalizou a novela 'Mania de Você', da TV Globo, ganhou uma festinha especial com direito a muitos docinhos e um bolo personalizado. Por meio das redes sociais, Karina Sato, cunhada do artista, compartilhou alguns registros da comemoração.

Nas imagens publicadas, é possível ver detalhes da sobremesa feita especialmente para o aniversariante: O bolo de um andar contou com um bonequinho representando Nicolas Prattes, uma prancha de surfe com o nome do famoso e um escudo do time de futebol Botafogo .

Durante o 'parabéns para você', o ator se reuniu em volta de uma mesa junto com a esposa, Sabrina Sato, a enteada, Zoe, a mãe, Giselle Prattes, a sogra, Kika Sato, e demais familiares, incluindo suas irmãs.

Nicolas Prattes celebrou 28 anos com festinha em família - Foto: Reprodução / Instagram

Sabrina Sato homenageia Nicolas Prattes em aniversário

Antes da festinha especial, Nicolas Prattes foi surpreendido com uma homenagem bastante emocionante da esposa, Sabrina Sato. Por meio das redes sociais, a apresentadora postou um vídeo recordando os seus votos durante o casamento com o ator.

Além disso, ela também mostrou vários momentos dos dois juntos e com sua filha, Zoe, de seis anos, de seu antigo relacionamento com Duda Nagle, e escreveu uma bela mensagem ao amado; confira detalhes!

Como é a relação de Nicolas Prattes com a filha de Sabrina Sato?

Recentemente, Sabrina Sato falou com carinho sobre a convivência da filha, Zoe, de 6 anos, com o marido, o ator Nicolas Prattes. Em entrevista ao portal LeoDias, a apresentadora contou que os dois se dão muito bem desde o início .

"Ela chama ele de Zezé e veio pra mim e perguntou: ‘mãe, o Zezé é seu crush? Você vai namorar o Zezé?’. Aí depois, quando a gente foi casar, eu fui pedir pra ela, perguntei o que ela achava, porque eu estou sempre inserindo ela, falando que a gente ia fazer uma nova família. Então ela sempre está participando de tudo, porque ela faz parte", ressaltou a famosa.

E completou: "Para mim, o mais importante sempre foi esse relacionamento do Nicolas com ela. Ela se sente muito segura com ele, o que é mais importante para mim".

Leia também: Sabrina Sato mostra momento fofo entre Nicolas Prattes e Zoe