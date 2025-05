Sabrina Sato abre o coração no aniversário de Nicolas Prattes: 'Me faz viver'

A apresentadora Sabrina Sato prestou uma bela homenagem para seu marido, o ator Nicolas Prattes, que completou 28 anos neste domingo (4)

Sabrina Sato usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Nicolas Prattes, que completou 28 anos de vida neste domingo, 4.

A apresentadora postou um vídeo recordando os seus votos durante o casamento com o ator, além disso, ela também mostrou vários momentos dos dois juntos e com sua filha, Zoe, de seis anos, de seu antigo relacionamento com Duda Nagle, e escreveu uma bela mensagem.

"Meu amor, feliz 28 anos! Viva você! Viva essa sua alma cheia de luz, propósito e uma vontade quase teimosa de viver tudo intensamente e como eu admiro tudo isso. Você está completando 28 anos de vida, mas parece que viveu mil. Estar ao seu lado é como estar num filme que mistura romance, comédia e aventura e você, claro, é o protagonista gato, forte, sensível, inteligente e que nunca perde a piada e nem o horário da academia", disse a famosa no começo do texto.

Sabrina seguiu a homenagem rasgando elogios a Nicolas. "Você me faz sair da minha realidade. Quando estou com você, esqueço dos problemas, das crises existenciais e que eu já tinha 16 anos e estava entrando na faculdade, quando você nasceu. Porque você transforma tudo em leveza. Mesmo quando a vida vem pesada, você vem com esse seu jeito calmo, determinado e cheio de emoção, e de repente, tudo parece mais fácil. Tipo mágica. Ou amor. Ou os dois. Te admiro demais, meu campeão. Pela sua garra, pelo seu talento, por carregar a zoe no colo 16 km em um parque e não reclamar de dor nas costas, mas principalmente por ser esse homem que cuida, sente, se entrega e ainda me faz rir quando eu mais preciso", acrescentou.

"Hoje eu quero celebrar cada segundo da sua vida, vibrar com suas conquistas e estar ao seu lado pra realizar todos os seus sonhos (inclusive aquele de dormir 8 horas por noite, vamos tentar, né?). Obrigada por compartilhar essa vida comigo. Você me faz viver algo único. Surreal. Quase um sonho, só que com beijo bom, risada boba e amor de verdade. Te amo com tudo o que sou e com tudo o que você é e vem. Feliz aniversário, amor da minha vida", finalizou.

Sabrina Sato revela como foi lua de mel com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato voltou de sua lua de mel com Nicolas Prattes quase 15 dias fora do Brasil. Em sua rede social, a famosa contou como foi a experiência. Após alguns dias longe de sua filha, Zoe, de seis anos, fruto do relacionamento vivido com Duda Nagle, ela contou que sentiu muita falta dela e revelou que pretende fazer mais viagens desse jeito por ter gostado muito. "Voltei pra casa leve, feliz, amando e cheia de saudade da minha filha. Foi minha primeira lua de mel da vida e agora quero todo ano. Pode ser assim", disse. Confira!

