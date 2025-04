Em entrevista recente, a apresentadora Sabrina Sato abriu o coração sobre a convivência da filha, Zoe, com o ator Nicolas Prattes; confira

Na última terça-feira, 29, Sabrina Sato roubou a cena no lançamento do novo reality show Minha Mãe com Seu Pai, do Globoplay. Na atração, comandada pela famosa, filhos indicam seus pais solteiros, com mais de 40 anos, para embarcarem em uma nova chance de encontrar o amor — e ainda podem opinar sobre as possíveis escolhas. Em entrevista ao portal LeoDias, a apresentadora falou com carinho sobre a convivência da filha, Zoe, de 6 anos, com o marido, o ator Nicolas Prattes .

Fazendo referência ao reality, Sabrina brincou sobre a herdeira dar 'pitaco' em sua vida. “Ela tem seis anos de idade, e é aquela criança que não esconde o que ela pensa ou o que ela sente. Ela volta da escola já contando tudo que ela viveu, aprendeu e sentiu. Isso é muito importante para mim porque eu posso ajudar e fazer parte de momentos assim”, disse ela.

Em fevereiro de 2024, a apresentadora tornou público seu relacionamento com Nicolas Prattes e a recepção de Zoe, fruto da antiga relação com Duda Nagle, foi positiva. “Ela chama ele de Zezé e veio pra mim e perguntou: ‘mãe, o Zezé é seu crush? Você vai namorar o Zezé?’. Aí depois, quando a gente foi casar, eu fui pedi pra ela, perguntei o que ela achava, porque eu estou sempre inserindo ela, falando que a gente ia fazer uma nova família. Então ela sempre está participando de tudo, porque ela faz parte”, ressaltou a mamãe coruja.

“Para mim, o mais importante sempre foi esse relacionamento do Nicolas com ela. Ela se sente muito segura com ele, o que é mais importante para mim”, declarou Sabrina Sato.

Sabrina Sato adotou o sobrenome de Nicolas Prattes?

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro com uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Em entrevista, a artista contou se acrescentou o famoso nome do ator ao seu sobrenome.

Durante a gravação do programa Rainha Além da Avenida, na Cidade do Samba, e que é comandado por Erika Januza, ela contou: “Não mudei [de nome]. Eu acrescentei o Prattes. Mas todo mundo me conhece como Sabrina Sato mesmo, acho que vai continuar assim”, adiantou a artista no spoiler divulgado pelo Gshow.

