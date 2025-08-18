Michelle Barros surpreende ao recriar festa de infância 40 anos depois: 'Adorei'

CARAS Brasil
No dia de seu aniversário, a jornalista Michelle Barros mostrou uma comemoração que recriou seu aniversário de 6 anos, agora aos 46 anos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 18/08/2025, às 11h15

Michelle Barros - Foto: Reprodução/Instagram

A jornalista Michelle Barros ecelebrou seu aniversário nesta segunda-feira, 18, de maneira especial. Nas redes sociais, a ex-apresentadora do SBT mostrou uma comemoração que recriou seu aniversário de 6 anos, agora aos 46.

Na publicação, a apresentadora mostrou que recriou a decoração usando pratos cor-de-rosa e copos estampados, além de escolher o mesmo tipo de bolo para a festa. "Hoje é meu dia! 46 anos!!!!! Uau! Eu nem acredito que já fui aquela meninaaaaa! Só tenho a agradecer tantas bençãos e tanto aprendizado em mais de 4 décadas de vida! Obrigada, senhor!", celebrou na legenda.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "Parabéns, muitas felicidades! Adorei a renovação da decoração da mesa e bolo", disse uma. "Feliz Aniversário. Continua aquela menina!!! Felicidades", observou outro. "Parabéns sua linda, que tudo de maravilhoso faça parte da sua vida! Agora sou mais fã ainda, pois é leonina como eu", disse uma terceira pessoa.

Veja as fotos da festa:

Outra profissão de Michelle Barros

Recentemente, a jornalista Michelle Barros revelou aos seguidores nas redes sociais um detalhe curioso sobre sua vida fora da TV: ela tem uma carreira além do jornalismo e surpreendeu ao contar que é formada em Direito. "Começando uma nova jornada aqui com vocês! Vocês sabem que eu sou jornalista e advogada também, né?! Então, a partir de agora, toda segundona tem resposta a uma dúvida sua sobre direito!"

"É o #MiExplicaDireito esse negócio de direito! Pra gente tirar aquela linguagem burocrática e incompreensível que muito engravatado usa por aí e que não ajuda o povo! Simbora?! (E já abro mais caixinha de perguntas lá nos stories pra vocês mandarem dúvidas para as próximas semanas, falou?)", abriu o canal para esclarecer dúvidas de seus seguidores.

Leia também: Michelle Barros choca ao mostrar cicatrizes de cirurgia no rosto

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

