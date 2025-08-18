Michelle Barros surpreende ao recriar festa de infância 40 anos depois: 'Adorei'

No dia de seu aniversário, a jornalista Michelle Barros mostrou uma comemoração que recriou seu aniversário de 6 anos, agora aos 46 anos
A jornalista Michelle Barros ecelebrou seu aniversário nesta segunda-feira, 18, de maneira especial. Nas redes sociais, a ex-apresentadora do SBT mostrou uma comemoração que recriou seu aniversário de 6 anos, agora aos 46.
Na publicação, a apresentadora mostrou que recriou a decoração usando pratos cor-de-rosa e copos estampados, além de escolher o mesmo tipo de bolo para a festa. "Hoje é meu dia! 46 anos!!!!! Uau! Eu nem acredito que já fui aquela meninaaaaa! Só tenho a agradecer tantas bençãos e tanto aprendizado em mais de 4 décadas de vida! Obrigada, senhor!", celebrou na legenda.
Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "Parabéns, muitas felicidades! Adorei a renovação da decoração da mesa e bolo", disse uma. "Feliz Aniversário. Continua aquela menina!!! Felicidades", observou outro. "Parabéns sua linda, que tudo de maravilhoso faça parte da sua vida! Agora sou mais fã ainda, pois é leonina como eu", disse uma terceira pessoa.
Ver essa foto no Instagram
Recentemente, a jornalista Michelle Barros revelou aos seguidores nas redes sociais um detalhe curioso sobre sua vida fora da TV: ela tem uma carreira além do jornalismo e surpreendeu ao contar que é formada em Direito. "Começando uma nova jornada aqui com vocês! Vocês sabem que eu sou jornalista e advogada também, né?! Então, a partir de agora, toda segundona tem resposta a uma dúvida sua sobre direito!"
"É o #MiExplicaDireito esse negócio de direito! Pra gente tirar aquela linguagem burocrática e incompreensível que muito engravatado usa por aí e que não ajuda o povo! Simbora?! (E já abro mais caixinha de perguntas lá nos stories pra vocês mandarem dúvidas para as próximas semanas, falou?)", abriu o canal para esclarecer dúvidas de seus seguidores.
Leia também: Michelle Barros choca ao mostrar cicatrizes de cirurgia no rosto
|Palo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos
|Viih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja
|Médico alerta sobre sedação profunda de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Períodos de alívio'
|Celebre o Dia dos Pais com cinco filmes disponíveis no Globoplay sobre paternidade e família
|Yudi e esposa revelam plano para 'levantar verba' para mudança para o Japão: 'É melhor'
|Thalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado
|Claudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
|Mãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
|Irmã de Faustão assume cargo importante no SBT. Saiba qual
|Rodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas