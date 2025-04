Especialista explica fenômeno que causou flacidez à Michelle Barros: ‘Insatisfação não é incomum’

Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Denize Peruzzo detalha reação que causou flacidez no rosto da apresentadora Michelle Barros e explica procedimento de reparo

Ex-apresentadora do SBT, Michelle Barros (45) usou o Instagram para anunciar a retirada do preenchimento facial aplicado em excesso. “Tinha tanto preenchimento que até sorrir estava estranho. O formato do rosto estava quadrado. Resolvi tirar tudo”, contou ela, em vídeo publicado na rede social. Contudo, a remoção do preenchedor mostrou a flacidez da pele da jornalista. Ela disse ter ficado com aparência de cansaço e que o preenchimento havia forçado ainda mais a sua pele. “Eu já estava com o enfraquecimento causado pela idade, então não estava legal”, afirmou.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Denize Peruzzo, especialista em estética do rosto e pescoço, assegura que a retirada evidenciou a flacidez porque a pele da comunicadora estava esticada devido ao alto volume. De acordo com ela, o efeito ocorre porque o preenchimento contribui para esticar a pele e, ao ser retirado, o tecido não consegue retornar completamente ao seu estado original, o que resulta no aspecto menos firme. “O excesso de preenchimento também pode contribuir para distender um tecido flácido”, explica.

Denize informa que esse tipo de insatisfação não é incomum. O uso excessivo do procedimento pode causar distorções faciais, especialmente quando aplicados com o objetivo de esticar os tecidos flácidos. “No caso de Michelle, o rosto perdeu leveza e movimento. Após a retirada dos preenchimentos, veio o aspecto de derretimento facial”, salienta.

Para reverter o quadro, a jornalista realizou uma cirurgia plástica a partir da técnica Deep Plane Face Lift. Segundo a dentista, trata-se de um método avançado de lifting facial que atua nas camadas do rosto, de forma a reposicionar a pele, os músculos e a gordura facial. A técnica é considerada mais complexa e exige o conhecimento preciso do cirurgião plástico.

“Diferente dos liftings tradicionais, que puxam apenas a pele e podem gerar um aspecto artificial ou repuxado, o deep plane permite um rejuvenescimento mais natural, com menor tensão sobre a pele”, diz a especialista, acrescentando que a abordagem libera estruturas faciais profundas e reposiciona os tecidos na forma original – ação que suaviza traços como o sulco nasolabial, popularmente conhecido como bigode chinês.

Mas para obter o resultado esperado, Denize alerta sobre os cuidados necessários. Ela pontua que o planejamento individualizado e a execução em ordem correta dos procedimentos são fundamentais para chegar ao rosto desejado. “Primeiro, trata-se o excesso de pele, como foi feito com a Michelle. Depois, se for o caso, realizam-se preenchimentos pontuais, em áreas estratégicas, para valorizar contornos, restaurar proporções e realçar a beleza natural. A associação de técnicas é necessária, mas a sequência é ainda mais importante”, fala.

Por fim, o alerta é quanto ao tempo: o envelhecimento continua acontecendo. Por isso, após a cirurgia, é recomendado o gerenciamento preventivo com tecnologias, bioestimuladores e cuidados com a pele bem orientados. “Beleza tem tudo a ver com equilíbrio. O preenchimento facial é uma ferramenta incrível, mas tem indicações específicas. Não são tratamentos para flacidez. Não se soluciona o excesso de pele ao adicionar volume. Isso pode resultar em um rosto inflado, artificial, pesado e sem expressividade”, orienta a dentista.

Leia também:Especialista desvenda mitos e verdades sobre condição incurável de Cleo e Ivete Sangalo