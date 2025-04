Michelle Barros choca ao mostrar cicatrizes de cirurgia no rosto

Após retirar preenchimentos e ficar com pele flácida, Michelle Barros choca ao exibir cortes que foram feitos em cirurgia em seu rosto; veja

A jornalista Michelle Barros passou por uma cirurgia no rosto há mais de um mês e vem mostrando o processo em sua rede social. Nesta quinta-feira, 17, a ex-apresentadora do SBT compartilhou um vídeo revelando onde foram feitos os cortes e como foi a cicatrização.

Exibindo fotos após a cirurgia delicada, a comunicadora, que trabalhou por anos na Globo, mostrou que tinha cicatrizes nos olhos e em torno da face. Michelle Barros então impressionou ao revelar como ficou e como foi o pós-operatório.

"Você viu que eu fiz o Deep Plane Face Lift e a Blefaroplastia na pálpebra inferior há pouco mais de um mês com o @drgustavotilmann_. E, pra auxiliar quem está pensando em fazer uma cirurgia assim, eu decidi juntar as fotos (algumas um pouco assustadoras rs) do meu pós-cirúrgico e postar aqui.

Mas atenção! É uma cirurgia, com todos os riscos envolvidos! Procure um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquise sobre o profissional e tome todos os cuidados! Se você tem um problema de saúde, fale com o médico! Eu só fiz depois de muita pesquisa e de seguir todas as orientações. Também tentei vários tratamentos antes de encarar a cirurgia. Então, não tome decisões precipitadas porque é a sua saúde e a sua vida!", alertou ela sobre a operação delicada.

Ainda nos últimos dias, Michelle Barros chocou ao mostrar como ficou a situação de sua pele após retirar todo o preenchimento.

Outra profissão de Michelle Barros

A jornalista Michelle Barros compartilhou com seus seguidores na rede social uma curiosidade sobre sua vida fora da TV. A comunicadora contou que tem uma profissão fora do jornalismo e surpreendeu ao falar que é formada em Direito.

Ela fez um vídeo tirando dúvidas dos internautas sobre algumas leis e prometeu começar a esclarecer alguns assuntos para ajudar com seu conhecimento de advogada. "Começando uma nova jornada aqui com vocês! Vocês sabem que eu sou jornalista e advogada também, né?! Então, a partir de agora, toda segundona tem resposta a uma dúvida sua sobre direito! É o #MiExplicaDireito esse negócio de direito! Pra gente tirar aquela linguagem burocrática e incompreensível que muito engravatado usa por aí e que não ajuda o povo! Simbora?! (E já abro mais caixinha de perguntas lá nos stories pra vocês mandarem dúvidas para as próximas semanas, falou?)", abriu o canal para esclarecer dúvidas de seus seguidores.