Luciele Di Camargo presta homenagem no aniversário de Denilson: 'Você é gigante'

A atriz Luciele Di Camargo prestou uma homenagem especial para o marido, o comentarista Denilson, que completou 48 anos neste domingo, 24

Luciele Di Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o ex-jogador de futebol e atual comentarista da Globo Denilson, que completou 48 anos neste domingo, 24.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do amado e dos dois filhos deles, Maria Eduarda, de 15 anos, e Davi, de 10, e escreveu uma bela mensagem para o marido na legenda.

"Mozão, meu mozão!!! @denilsonshow falar de você é tão simples e tão complicado ao mesmo tempo, porque as palavras mais simples e fortes, como amor, lealdade, simplicidade, garra, honestidade, alegria e talento são palavras que define muito bem você", começou o texto.

"Você carregar todas elas no seu DNA e honra cada significado delas. E que honra a minha estar construindo uma história de vida ao seu lado e poder comemorar com você mais um aniversário, 48 anos muito bem vividos e cheio de momentos grandiosos assim como você é", acrescentou Luciele.

"Sempre te falo, você é GIGANTE! Um escolhido por Deus e que ele sempre continue te abençoando e te protegendo por onde você passar. Te amo e não é pouco! Feliz 48 anos, meu amor", completou a famosa.

Recentemente, Luciele Di Camargo organizou uma festa surpresa de aniversário para a filha mais velha, Maria Eduarda, em Orlando, nos Estados Unidos, que completou 15 anos. Por meio das redes sociais, a irmã do cantor Zezé Di Camargo mostrou detalhes da surpresa feita especialmente para a primogênita, que não escondeu a emoção ao se deparar com o presente.

No registro compartilhado pela famosa, é possível notar a decoração caprichada da festinha: uma mesa delicada com diversos balões transparentes, flores e um bolo de andares com uma vela representando a idade da aniversariante. Para a celebração, os pais de Maria Eduarda convidaram amigos da adolescente que também estão em Orlando. "Uma data especial, que não poderia passar sem uma comemoração, e uma comemoração decidida 1 dia antes, uma festa organizada em tempo recorde e ainda por cima, para facilitar, era surpresa", escreveu Luciele Di Camargo na legenda da postagem.

Luciele Di Camargo e Denilson festejam 15 anos de casados

Dia de celebração para Denilson e Luciele Di Camargo! Completando 15 anos de casados, os dois realizaram uma viagem a sós para um local paradisíaco e compartilharam alguns registros do momento especial com o público.

Por meio das redes sociais, o ex-jogador de futebol e comentarista filmou a amada descansando em uma cadeira de praia. Enquanto curtiam o dia ensolarado com os pés na areia, Luciene brincou sobre as Bodas de Cristal do casal.

"[Estou] tranquilinha, graças a Deus, aproveitar essa paz aqui para poder te aguentar por mais 15 anos", se divertiu a irmã de Zezé Di Camargo. Em seu perfil, a atriz contou que os dois amanheceram com um belo café da manhã.

"15 anos de casados. Que mesa linda você preparou para mim, mozão. Que mesa romântica, bonita", declarou Luciele Di Camargo, mostrando as comidas. "15 anos de casados hoje", acrescentou a famosa na legenda, agradecendo também toda a equipe do local por todo carinho no preparo do café da manhã.

