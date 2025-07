Luciele Di Camargo mostra detalhes da festa surpresa de 15 anos da filha

Filha de Luciele Di Camargo e Denilson, Maria Eduarda ganhou uma festa surpresa dos pais em celebração aos seus 15 anos de vida; veja

A atriz Luciele Di Camargo organizou uma festa surpresa de aniversário para a filha mais velha, Maria Eduarda, em Orlando, nos Estados Unidos. A jovem, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Denilson, completou 15 anos de vida no último sábado, 26.

Apesar da família não estar no Brasil, Luciele e Denilson não deixaram a data especial passar em branco. Por meio das redes sociais, a irmã do cantor Zezé Di Camargo mostrou detalhes da surpresa feita especialmente para a primogênita, que não escondeu a emoção ao se deparar com o presente.

No registro compartilhado pela famosa, é possível notar a decoração caprichada da festinha: uma mesa delicada com diversos balões transparentes, flores e um bolo de andares com uma vela representando a idade da aniversariante. Para a celebração, os pais de Maria Eduarda convidaram amigos da adolescente que também estão em Orlando.

" Uma data especial, que não poderia passar sem uma comemoração, e uma comemoração decidida 1 dia antes, uma festa organizada em tempo recorde e ainda por cima, para facilitar, era surpresa ", escreveu Luciele Di Camargo na legenda da postagem.

Vale lembrar que além de Maria Eduarda, Denilson e Luciele Di Camargo também são pais de Davi, de 10 anos. Em maio deste ano, o casal celebrou 15 anos de união em uma viagem especial a sós.

Veja detalhes da festa de 15 anos da filha de Luciele e Denilson:

A homenagem de Denilson para a filha

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denilson usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem à filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 15 anos de vida.

Em celebração a data especial, o famoso resgatou alguns registros marcantes da herdeira, incluindo o nascimento e os primeiros aniversários da menina. Na legenda da postagem, o cunhado de Zezé Di Camargo destacou o quanto sente orgulho da grande mulher que Maria Eduarda está se tornando; confira detalhes da homenagem!

